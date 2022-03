Les messages fort éloquents du Premier secrétaire de l’USFP suite à la décision espagnole

21/03/2022

Amitiés socialistes

Driss LACHGUAR

Premier Secrétaire

USFP – Maroc

Suite à la position espagnole qui soutient pour la première fois le Plan d’autonomie proposé par le Maroc pour ses provinces du Sud, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a adressé des lettres à Pedro Sanchez, chef du gouvernement espagnol et actuel secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), ainsi qu’à José Luis Rodriguez Zapatero, ex-chef du gouvernement et ancien secrétaire général du PSOE.La direction de l’USFP a transmis également un communiqué à propos de la position espagnole aux organisations de l’International socialiste et de l’Alliance progressiste.Cher Camarade Pedro Sanchez,“C’est avec une immense joie et un grand soulagement que nous avons pris connaissance au sein de l’USFP de l’évolution de la position espagnole au sujet du conflit provoqué dans les provinces du Sahara marocain.Votre soutien apporté au plan d’autonomie proposé par le Maroc comme solution réaliste et viable dudit conflit démontre une connaissance réelle de l’importance du dossier du Sahara pour le peuple marocain et un attachement sincère aux principes de bon voisinage.C’est une position importante à nos yeux au regard de la responsabilité historique de l’Espagne dans le dossier et du fait que les gouvernements espagnols ont une connaissance réelle des contraintes et avancées sur ce sujet. Cette évolution dans la position de l’Espagne permet également de se libérer du passif franquiste de l’époque coloniale et de construire notre avenir commun dans les conditions les plus sereines.Permettez-moi, cher Pedro, de saluer votre courage en tant que leader du PSOE et Chef du Gouvernement espagnol en exercice. En effet, l’histoire retiendra que vous êtes le premier leader et responsable espagnol en exercice à soutenir la position marocaine et à s’engager pour le respect de l’intégrité territoriale de notre pays.Enfin, en tant que sociaux-démocrates nous ne pouvons que nous réjouir de l’évolution de la position de l’Espagne vers une clarté géostratégique au service de la paix, de la sécurité, de la coopération dans la région et du renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit des deux côtés de la Méditerranée.Nous sommes confiants que nous rédigeons une nouvelle page dans l’histoire commune de nos deux nations, cette nouvelle étape sera celle de la prospérité et du développement commun.”