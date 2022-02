Les messages de félicitations fusent de toutes parts à l’adresse de l’USFP

01/02/2022

L’USFP a tenu la semaine dernière son XIe Congrès national qui a été couronné de succès. En cette occasion, l’USFP a reçu des messages de félicitations et des vœux de réussite de la part des dirigeants des partis amis marocains, à savoir le Parti de l’Istiqlal, le PPS, le RNI, le PAM, le MP, l’UC et le MSD.Il a également reçu des messages de la CDT, de la FDT, du SNE-Sup, du Syndicat national de la presse marocaine, du Syndicat national des postes et télécommunications, du Syndicat national des commerçants et professionnels, ainsi que de l’Union des écrivains marocains. De même, l’USFP, qui noue de bonnes relations avec des organisations, des partis et des personnalités socialistes et progressistes dans le monde entier, a reçu des messages de félicitations et de vœux de la part de plusieurs d’entre eux. Libé publie aujourd’hui quelques messages et publiera les autres dans les prochaines éditions.



Louis Ayala, Président de l'Internationale Socialiste: Nous sommes avec vous et nous attendons avec grand intérêt les résultats et les décisions de votre Congrès

« C'est un grand plaisir pour moi, amis et camarades de l'Union socialiste des forces populaires, de communiquer avec vous et de vous saluer à l'occasion de votre XIe Congrès, ainsi que de vous transmettre mon entière solidarité et les salutations de la famille de gauche de l'Internationale Socialiste dont vous êtes membre.

Malheureusement, il m'est impossible d’être personnellement avec vous en raison des répercussions de la pandémie de Covid-19, comme je le faisais auparavant. Mais nous suivons les travaux de votre Congrès à distance, avec un intérêt particulier. Nous nous sommes très réjouis des progrès que vous avez réalisés ces derniers mois, des résultats que vous avez obtenus lors des dernières élections législatives et du nombre de vos sièges au Parlement. Vous défendez les valeurs et les principes que nous partageons ensemble. Comme vous le savez, en tant que famille socialiste et en tant que sociaux-démocrates dans le monde, nous sommes confrontés aux répercussions et aux défis de la pandémie de Covid19 et à son impact sur nos démocraties. Aujourd'hui, dans certains pays africains, dont des dirigeants sont issus de notre famille socialiste, qui ont instauré l'option démocratique, ils font face à de multiples menaces, surtout dans les pays d'Afrique de l'Ouest, où l'on constate que des systèmes politiques fondés sur des valeurs politiques que nous, sociaux-démocrates, défendons, sont visés. Nous avons constaté comment les forces armées militaires du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali ont agressé les choix démocratiques de leur peuple. Les dirigeants de ces trois pays, qui sont également membres de notre Internationale Socialiste, jouissent de notre entière solidarité.

Durant votre Congrès national, vous devrez prendre des décisions importantes et élire une nouvelle direction nationale et régionale, et vous déterminerez la stratégie que votre parti suivra à l'avenir. Dans tous ces efforts, nous, à l'Internationale Socialiste, sommes avec vous et vous soutenons, et nous attendons avec grand intérêt les résultats et les décisions de votre Congrès. Je vous présente mes salutations et mes meilleurs vœux pour le succès du Congrès.

Vive le socialisme et vive l'Union socialiste des forces populaires ».



Le Parti social-démocrate d'Allemagne : Nous sommes fiers d e notre partenariat avec l'USFP

Le Parti social-démocrate allemand (SPD) a adressé un message de félicitations à l’USFP à l’occasion de la tenue de son XIe Congrès. En voici quelques extraits.

« Un des défis auxquels nous sommes confrontés consiste à garantir la paix et la coopération entre les pays, à transformer les voisins en partenaires. Le dialogue est la clé de la compréhension mutuelle. Je suis très heureux que notre président fédéral ait invité Son Altesse le Roi du Maroc à effectuer une visite d'Etat officielle en Allemagne et j'espère sincèrement que les deux pays pourront bientôt mettre de côté leurs différends diplomatiques.

En tant que sociaux-démocrates, nous sommes en effet reconnaissants et fiers de notre partenariat avec l'USFP, que ce soit au sein de l'Alliance progressiste ou par le biais de la coopération avec la Fondation Friedrich Ebert au Maroc. Nous sommes plus qu'heureux de renforcer les liens entre nos deux partis et d'approfondir les échanges sur nos défis communs ».



José Luis Rodríguez Zapatero: Aujourd'hui, le socialisme est l'a venir, plus que jamais

« Je voudrais adresser mes salutations les plus chaleureuses à tous les participants au XIe congrès de l'Union socialiste des forces populaires, avec qui j'entretiens une relation d'affection, de travail, de proximité et de communication, ainsi qu'une relation d'affection, de coopération et d'amitié avec ce grand pays et cette grande nation qu'est le Maroc.

J'ai appris beaucoup de choses des camarades socialistes au Maroc, j'ai appris à préserver la valeur du dialogue, de la compréhension et de la paix, à défendre l'unité des pays et l'amitié, et à travailler pour les droits des catégories vulnérables.

Aujourd'hui, le socialisme est l'avenir, plus que jamais, et nous devons travailler plus pour réduire les disparités sociales, lutter contre la pauvreté et rendre ce monde plus juste pour nous tous. Nous devons le faire à travers la coopération entre l'Espagne et le Maroc et les partis socialistes et l’édification d’une communauté internationale qui suit les grandes valeurs et principes bannissant l'usage de la force, de la violence, de l'impérialisme et le désir de domination.

Je vous souhaite un excellent Congrès et un avenir merveilleux. Etre socialiste signifie avant tout être toujours prêt à lutter. J'ai de très bons souvenirs avec vous tous et surtout avec cet homme dont je veux aujourd’hui que nous nous souvenons, tous, de lui en lui rendant hommage, en l’occurrence Abderrahmane El Youssoufi, avec qui j'ai collaboré et travaillé. Je l’appréciais beaucoup et j’étais fier d’être son ami.

Bon courage à tous les socialistes dans le monde, à tous les socialistes du Maroc, femmes et hommes, et un gros salut à ce pays que je porte dans mon cœur et avec qui j'ai une amitié toute particulière».



Le Parti communiste chinois: Nous sommes prêts à travailler avec l’USFP pour mettre en œuvre le partenariat stratégique signé entre les deux pays

« Le Département des relations extérieures du Comité central du Parti communiste chinois tient à adresser ses chaleureuses félicitations à votre parti à l'occasion de l'ouverture de votre XIe Congrès national, en souhaitant plein succès à ses travaux.

Le Parti communiste chinois est fier de l'amitié traditionnelle avec l'USFP et est prêt à travailler avec vous pour mettre en œuvre le partenariat stratégique signé par le président Xi Jinping et S.M le Roi Mohammed VI sur les moyens de développer les relations sino-marocaines.

Le Parti communiste chinois est soucieux également d'approfondir les échanges et la coopération entre les deux partis sur la base de la recherche d'un terrain d'entente tout en laissant de côté les différences, le respect mutuel, l'apprentissage et le bénéfice mutuel de manière à faire progresser les relations de partenariat stratégique Chine-Maroc, au service des intérêts des deux pays et de leurs peuples ».



Le Partis socialiste du Sénégal souhaite plein succès aux travaux de cet important Congrès

« J’accuse réception de votre courriel du 4 janvier 2022, par lequel vous avez bien voulu m’informer de la tenue du XIème Congrès ordinaire de l’USFP prévu du 28 au 30 janvier 2022.

Je vous remercie de cette grande marque d’attention fraternelle et souhaite plein succès aux travaux de cet important Congrès de renouvellement des instances et de validation d’une nouvelle stratégie politique.

En espérant que les résultats seront à la hauteur de vos attentes, je vous prie de croire, cher camarade, à l’assurance de meilleurs sentiments socialistes ».



Bruno Gonçalves, la jeunesse socialiste mondiale

Je souhaite à l’Union socialiste des forces populaires, à l’occasion de la tenue de son 11ème Congrès, que le Congrès soit, comme à l’accoutumée, riche en ce qu’il aborde comme débats et dialogues aux acceptions précieuses et aux objectifs futuristes tels que vous vous y êtes penchés dans vos discussions concernant la jeunesse socialiste, discussions que nous voulons se rapportant également à l’ensemble des femmes ittihadies et aux questions d’actualité d’une manière générale, dont les plus importants, les droits des jeunes et des femmes au Maroc en particulier.

Nous, dans la jeunesse socialiste mondiale, nous comptons fortement sur notre partenaire au Maroc du fait de la totale confiance en lui, en ses décisions, ses interventions et son militantisme pour l’application des valeurs de l’égalité et la liberté sur le plan national, qui se reflète, par ailleurs, sur les organisations socialistes à travers le monde.

Ainsi, si nous appuyons votre marche socialiste nationale, comme d’habitude, bien avant et lors de nombreuses occasions, c’est que vous avez été et vous êtes toujours cette solide opposition face aux gouvernements précédents, notamment l’actuel gouvernement de droite au Maroc. De ce fait, comme exprimé précédemment, nous nous déploierons, au sein de la jeunesse socialiste mondiale et les autres organisations socialistes mondiales à soutenir la marche militante franche et audacieuse pour la réalisation d’un meilleur avenir, auquel aspire l’ensemble des Marocains. C’est ce vers quoi nous tendons à vos côtés, à l’avenir et aux différentes occasions à venir. Et merci.



Conny Reuter, coordinateur international de l’Alliance progressiste

Nous misons beaucoup sur vous.

Votre Congrès a été l’occasion d’évoquer les questions vitales et vous êtes en droit d’être fiers du processus que vous avez mené jusqu’à maintenant sans que cela n’empêche la réévaluation de ce processus pour un programme futuriste renouvelé.

Votre devise a été «Le Maroc d’abord» et cela s’inscrit parmi vos préoccupations nationales car le Maroc est confronté à de nombreuses questions vitales. Quant à nous, nous estimions que votre devise est une traduction de votre penchant régional, continental et international. Et si vous n’avez peut-être pas beaucoup besoin de nous au sein de «l’Alliance progressiste du monde», nous avons besoin de vous pour enrichir notre coopération car vos contributions ont toujours été riches. En outre, il y plusieurs enjeux dans votre région nécessitant des solutions à l’horizon de la consolidation de sociétés plus démocratiques, solidaires et ouvertes, évoluant vers la résolution pacifique des différends mais aussi faisant face aux défis du développement et de lutte contre le terrorisme. Nous misons beaucoup sur votre adhésion permanente, comme à l’accoutumée, pour l’avenir.

Notre soutien pour vous, dans l’Alliance progressiste, demeure constant et que vive la coopération progressiste dans le monde.



“Mouvement Libya Al Mostakbal”: L’USFP a toujours été préoccupé par les questions de la paix et de l a réconciliation en Libye

Les frères, le Premier secrétaire, les membres du Bureau politique et les membres du 11ème Congrès général de l’Union socialiste des forces populaires du Royaume du Maroc frère.

Nos cordiales salutations, en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des membres du Bureau exécutif et politique et de l’ensemble des membres de notre parti (parti mouvement avenir libyen) qui a d’importantes relations particulières et stratégiques avec votre auguste parti, l’USFP, je présente la sincère expression de respect et de considération à l’ensemble des membres pour votre bienveillante invitation à participer à cette importante fête démocratique.

La tenue de votre 11ème Congrès est la preuve de la continuité, du dynamisme et de la force de votre parti. C’est également un message politique qu’il est un acteur fort, enracine, démocrate, positionné dans la vie politique marocaine et contribuant que ce soit dans la majorité ou dans l’opposition.

Sœurs et frères,

s’il n’y avait pas la conjoncture de la pandémie du corona, nous aurions participé directement aux côtés de votre parti avec lequel nous avons toujours tenu à nouer des rapports, et ce depuis les débuts de notre parti dans votre pays frère, la Libye, en dépit de la courte et récente expérience partisane dont nous sommes parvenus à faire une force politique active dans la société et l’Etat, et c’est à cet effet, nous avons veillé à instaurer de réels partenariats avec les partis socialistes et progressistes, famille politique dont nous sommes partie prenante.

Sœurs et frères,

La nouvelle conjoncture mondiale nécessite une action commune, l’unification de nos efforts, davantage de coordination et l’échange des expériences dédiées à l’intérêt de nos partis, nos peuples maghrébins, arabes, africains, méditerranéens et mondiaux ; et c’est l’occasion pour exprimer notre considération et notre grande gratitude à Monsieur Driss Lachguar, le Premier secrétaire, les membres du Bureau politique de notre auguste parti avec lequel nous avons eu des rencontres, des discussions et des séminaires et dans lesquels il a été anticipatif et participatif, préoccupé par les questions de la paix, la réconciliation et la démocratie dans la nouvelle Libye. Ainsi, nous ressentons une grande fierté du fait que notre pays et notre parti sont au cœur de l’agenda de Sa Majesté le Roi, de votre pays et de votre parti.

Sœurs et frères,

En réitérant nos remerciements et notre considération pour votre généreuse invitation, nous souhaitons que vous transmettiez à l’ensemble des membres de votre parti nos plus hautes salutations et nos vœux de succès et de réussite des travaux de votre Congrès de même que ses issues soient au niveau des défis auxquels sont confrontés notre région et nos pays maghrébins, tout en priant le Tout Puissant pour qu’il gratifie notre région et nos pays du changement politique souhaité via la démocratie et non par la baïonnette, comme cela se passe hélas dans votre pays frère, la Libye et que les armes soient définitivement rangées dans les musées nous laissant les mains libres pour aborder la bataille du développement, de la démocratie et de la construction de l’homme.

Veuillez agréer nos amples remerciements et gratitudes à votre auguste parti. Nos meilleurs vœux au Royaume du Maroc frère de davantage de progrès et de prospérité sous la direction clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le protège.