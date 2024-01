Les ménages plongent dans la grande déprime

Soumis au supplice de la douche écossaise

18/01/2024

Le moral a repris sa tendance baissière au terme de l’année 2023, selon le HCP

Le moral des ménages n'avait jamais été aussi bas depuis 2008

La légère amélioration du moral des ménages observée au troisième trimestre 2023 semble n’avoir été qu’un leurre grossier. Une illusion, si l’on en croit la nouvelle enquête menée par le Haut-commissariat au plan (HCP) auprès de ces derniers au terme de l’année 2023.En effet, les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des Marocains « montrent que le moral des ménages a repris sa tendance baissière au quatrième trimestre de 2023 », indique l’institution publique contrecarrant ainsi les conclusions on ne peut plus optimistes enregistrées au trimestre précédent.Plus grave, l’analyse des résultats suggère également que le moral des ménages a atteint « son niveau le plus bas depuis le début de l’enquête en 2008 », souligne le Haut-commissariat dans une récente note d'information synthétisant les résultats de cette enquête.Après analyse, il ressort que « l'indice de confiance des ménages (ICM) s’est établi à 44,3 points au lieu de 46,5 points enregistrés le trimestre précédent et 46,6 points le même trimestre de l’année précédente ».A titre de rappel, au trimestre précédent, l’ICM s’était établi à 46,5 points au lieu de 45,4 points enregistrés au deuxième trimestre et 47,4 points le même trimestre de l’année 2022.Dans le détail, le sentiment d’une détérioration du niveau de vie continue de peser sur le moral des ménages, selon l’organisme chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc.En effet, au quatrième trimestre de 2023, 87% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 9,2% un maintien au même niveau et 3,8% une amélioration.Ainsi, « le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 83,2 points, contre moins 81,5 points au trimestre précédent et moins 78 points au même trimestre de l’année passée », note le HCP.L’enquête révèle en outre que plus de la moitié des ménages (57,9%) s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 33,2% à un maintien au même niveau et 8,9% à une amélioration.Dans ces conditions, souligne l’organisme public, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à moins 49 points contre moins 41,7 points au trimestre précédent et moins 43 points au même trimestre de l’année passée ».Comme lors du précédent trimestre, l'opinion des ménages sur l'évolution du chômage n’a pas connu une évolution favorable, l’enquête montrant toujours que 86,3% contre 6% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois.Sans surprise, le solde d’opinion reste négatif à moins 80,3 points contre moins 81,9 points un trimestre auparavant et moins 79,6 points au même trimestre de l’année passée, rapporte le HCP dans sa note.A titre de comparaison, au troisième trimestre dernier, 86,7% contre 4,8% des ménages avaient déjà déclaré s’attendre à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois.Les ménages interrogés considèrent par ailleurs que la conjoncture est peu favorable à l’achat des biens durables. Pour 79,8% d’entre eux, contre 9,4 %, le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.Dans ce cadre, « le solde d’opinion de cet indicateur s’est établi à moins 70,4 points contre moins 71,5 points le trimestre précédent et moins 70,3 points le même trimestre de l’année 2022 ».Rappelons qu’au troisième trimestre de l’année écoulée, ils étaient presque autant (79,5% contre 8,0%) à estimer que le moment n’était pas opportun pour effectuer ce genre d’achats.Si 56,1% d’entre eux estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, ils sont 42,1% à déclarer qu’ils s’endettent ou puisent dans leur épargne et 1,8% à affirmer épargner une partie de leur revenu.Ainsi, le solde d’opinion relatif à la situation financière actuelle des ménages est resté négatif, à moins 40,3 points contre moins 40,2 points le trimestre précédent et moins 42,1 points l’année précédente.L’opinion des ménages sur leur situation financière au cours des 12 derniers mois se résume à un mot : détérioration. En effet, 59,8% contre 3,7% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée.Dans ce cadre, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur est resté négatif et atteint moins 56,1 points contre moins 53,3 points au trimestre précèdent et moins 53 points au même trimestre de l’année précédente », poursuit le Haut-commissariat.En revanche, en ce qui concerne l’évolution de leur situation financière au cours des 12 prochains mois, 18,3% des ménages contre 28,9% affirment s’attendre à une amélioration de leur situation financière ; le solde d’opinion de cet indicateur s’établit ainsi à moins 10,6 points contre moins 4,6 points un trimestre auparavant et moins 7,7 points un an auparavant.