Les ménages croulent sous l’inflation des produits alimentaires

Sur une tendance haussière, les prix alimentaires ont progressé de 8,8% sur un an, selon le HCP

23/11/2023

L’inflation des produits alimentaires n’a toujours pas ralenti, poursuivant ainsi sa folle progression au grand désespoir de nombreux ménages marocains qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts.



En effet, d’après les chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP), l’indice des prix à la consommation (IPC) des produits alimentaires est resté sur une tendance haussière au cours du mois d’octobre 2023, en dépit des initiatives prises par les autorités pour fléchir l’inflation alimentaire.



Le secteur alimentaire continue de tirer l’inflation vers le haut



Comparé au même mois de l’année 2022, l’inflation alimentaire a progressé de 8,8%, a fait savoir l’organisme public dans une nouvelle note d'information. Une hausse toutefois moins importante que celles observées depuis le début de l’année : septembre (9,9%), août (10,4%), juillet (11,7%), juin (12,7%), mai (15,6%), avril (16,3%), février (20,1%) et janvier (16,8%).



Selon le document relatif à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2023, l’IPC des produits non alimentaires a bondi de son côté de 1,3% sur un an ; tandis que, pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,6% pour les «Loisirs et culture» à une hausse de 4,9% pour les «Restaurants et hôtels».



A titre de comparaison, en septembre dernier, les prix des produits non alimentaires avaient progressé de 1,3%. Pour les produits non alimentaires, les variations allaient d’une baisse de 0,5% pour le «Transport» et les «Loisirs et culture» à une hausse de 5,4% pour les «Restaurants et hôtels».



En glissement mensuel, le Haut-commissariat annonce que l’IPC a enregistré une baisse de 0,1% au cours du mois dernier suite à la baisse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,2% de l’indice des produits non alimentaires.



L’analyse des données montre que les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2023 ont concerné principalement les «Fruits» avec 7,3%, les «Poissons et fruits de mer» (1,7%), les «Viandes» (1,2%) et le «Pain et céréales» (0,2%).



La note d’information du HCP rapporte que les prix ont en revanche augmenté de 3,2% pour les «Légumes», de 2,1% pour les «Huiles et graisses» et de 0,5% pour le «Lait, fromage et œufs» et le «Café, thé et cacao».

Pour ce qui des produits non alimentaires, les chiffres suggèrent une hausse principalement des prix des «Carburants» avec 2%.



A titre de rappel, les hausses des produits alimentaires observées entre août et septembre 2023 avaient concerné principalement les «Légumes» (3,5%), les «Huiles et graisses» (2,5%), les «Viandes» et le «Lait, fromage et œufs» (2,0%) et le «Café, thé et cacao» et les «Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes» (0,4%).



En revanche, les prix avaient diminué de 0,8% pour les «Poissons et fruits de mer», comme l’avait souligné le HCP dans sa précédente note ajoutant que, pour les produits non alimentaires, la hausse avait concerné principalement les prix des «Carburants» avec 6%.



Toujours selon l’institution, à fin octobre 2023, « les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Beni-Mellal (2,6%), à Al-Hoceima (1,4%), à Safi (1,0%), à Meknès (0,7%), à Settat (0,6%), à Oujda (0,3%) et à Marrakech et Dakhla (0,2%) ».



Les chiffres montrent, en revanche, que des hausses ont été enregistrées à Laâyoune (0,6%), à Fès, Kénitra et Rabat avec 0,5% et à Tanger avec 0,2%.



Rappelons qu’en septembre dernier, les hausses les plus importantes de l’IPC avaient été enregistrées à Beni-Mellal (2,5%), à Marrakech (1,5%), à Dakhla (1,3%), à Casablanca (1,2%), à Rabat et Safi (1,1%), à Meknès et Settat (0,9%), à Agadir (0,8%), à Laâyoune (0,7%) et à Fès (0,4%).



En revanche, des baisses avaient été enregistrées à Al-Hoceima avec 1% et à Tétouan avec 0,2%, comme l’avait souligné la note d’alors du Haut-commissariat.



Alain Bouithy