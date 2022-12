Les membres du jury de la 6ème édition dévoilés

Festival du film documentaire sur la culture, l'histoire et l’espace sahraoui hassani

13/12/2022

Les membres du jury de la 6ème édition du Festival du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, prévue du 19 au 25 décembre 2022 à Laâyoune, ont été dévoilés.



Présidé par la scénariste et actrice Fatima Loukili, le jury sera composé de la réalisatrice et productrice Aida Bouya, de la réalisatrice Fatima Ali Boubekdi, du producteur Karim Dabbagh et du réalisateur et producteur Hassan Kher, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.



Initié par le Centre cinématographique marocain (CCM), ce festival met en compétition 24 longs métrages documentaires sur le thème de la culture, de l’histoire et de l’espace sahraoui hassani, en plus de la projection d'autres films hors compétition en panorama, note le communiqué.



Les films, ayant tous un rapport avec la thématique du festival et qui ont bénéficié dans leur majorité du soutien à la production d'œuvres cinématographiques, sont en lice pour les différentes distinctions décernées par le Festival, à savoir le Grand prix, le prix du jury, le prix de la meilleure réalisation, le prix du meilleur montage et le prix de la meilleure musique, précise la même source.



Cet évènement sera ponctué également par des rencontres thématiques axées notamment sur l’aspect artistique du film documentaire, la commercialisation de documentaires et sur l’écriture du scénario du film documentaire sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani.



Le festival sera aussi marqué par l’organisation d’un atelier de formation sur "L'industrie du film documentaire", en coordination avec le club des producteurs cinématographiques dans les provinces du Sud.



Lors de ce rendez-vous cinématographique, des hommages seront rendus à des personnalités qui ont marqué les scènes culturelle, artistique, audiovisuelle et cinématographique dans les provinces du Sud, dont Abdelouahab Sibawayh, président de l'Association culturelle des manuscrits et Mohamed Salem Baba, poète et scénariste.