Les médias audiovisuels ont consacré 247 heures de diffusion à la couverture de la CAN féminine de football 2022

11/11/2022

Les médias audiovisuels ont consacré 247 heures de diffusion à la couverture de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine de football, organisée au Maroc du 2 au 23 juillet 2022 avec la participation de 12 équipes, dont la sélection nationale marocaine, a indiqué la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA).



Ces heures de diffusion concernent non seulement la retransmission en direct des matches mais également une programmation spécifique, totalement inédite, comprenant des bulletins d'information, des programmes interactifs et des débats consacrés, en tout ou en partie, à la présentation et à l'analyse des différents aspects et étapes de ce tournoi continental, a précisé la HACA qui a publié un rapport de suivi de la couverture médiatique de cet événement sportif.



Le rapport révèle aussi que la parole a été donnée à un total de 278 personnes dans le cadre des débats et analyses réservés à cette compétition sportive, dont 43% de femmes, précise la HACA dans un communiqué, ajoutant que cette part surpasse de très loin les pourcentages habituellement observés dans les relevés trimestriels du temps d’intervention des personnalités publiques établis par la Haute Autorité.



En effet, l’évolution sur une période de dix ans (de janvier 2010 à juin 2020) de la durée de prise de parole des femmes dans les médias audiovisuels a varié entre 8 % et 15 % du volume horaire total des interventions, rappelle le communiqué, faisant observer que la mise en exergue de l’expertise et des compétences féminines dans le domaine d’un sport dans le cadre de la couverture médiatique de la Coupe d'Afrique des nations féminine de football 2022, a constitué un véritable événement dans l'événement.



Par ailleurs, l’effort déployé par les radios et les télévisions monitorées pour refléter l'engouement et l’enthousiasme populaires, sans précédent, pour une équipe nationale féminine, a contribué à créer un moment médiatique fort de visibilisation des femmes dans des positions de performance, de leadership et de contribution au rayonnement du pays, souligne la même source.



Se fondant sur son mandat institutionnel en matière de contribution à la promotion de la parité et à la lutte contre toutes les formes de discrimination et contre les stéréotypes sexistes portant atteinte à la dignité de la femme, la Haute Autorité considère que l’expérience de la médiatisation de cet événement footballistique a créé des opportunités et produit des pratiques qui doivent être capitalisées et pérennisées pour renforcer la contribution des médias à l'expression de la diversité et à l’évolution des droits des femmes, poursuit le communiqué.



Réalisé sur la base d’un monitoring exhaustif des programmes de trois chaînes de télévision publiques généralistes et thématiques ainsi que d’un service radiophonique thématique privé, ce rapport a pour objectif de sensibiliser à la question de la représentation des femmes dans les médias à travers l’exemple particulier de la couverture médiatique consacrée à un événement sportif spécifique tel que la Coupe d'Afrique des nations féminine de football.



L’élaboration et la publication de ce rapport s'inscrivent dans le cadre de la contribution de la Haute Autorité à la promotion de la représentation équitable des femmes dans les médias audiovisuels, ainsi qu’au renforcement de la culture de la parité et de l'égalité au sein de la société marocaine, selon la même source qui précise que le document est consultable sur le site de l’instance.