Les liens culturels entre Tétouan et Essaouira au coeur du Colloque "l’Âme d’Al Andalus"

23/12/2024

Le théâtre espagnol de Tétouan a abrité, vendredi soir, la 1ère édition du Colloque "l’Âme d’Al Andalus", un événement visant à mettre en avant les liens historiques et culturels qui unissent les villes de Tétouan et Essaouira.



Initié par les communes de Tétouan et d’Essaouira, l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), la Fondation Tamaghrabit, l'Association Essaouira-Mogador et le Centre d’études et de recherches sur la culture et le droit hébraïques au Maroc (Bayt Dakira), le Colloque a pour but de mettre en lumière le rôle de ces deux villes emblématiques dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel du Maroc, chacune étant un symbole unique de brassage des cultures et de coexistence entre différentes civilisations.



Organisé avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture - et de la province de Tétouan, l’événement braque les projecteurs sur le riche patrimoine andalou authentique de Tétouan, ainsi que sur l’ouverture culturelle multidimensionnelle de la cité des Alizés, deux villes qui, jouissant d’un héritage historique inestimable, sont imprégnées d’un esprit contemporain qui promeut les valeurs humaines universelles.



Le Colloque, rehaussé par la présence de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, et de M. Abderzak El Manssouri, gouverneur de la province de Tétouan, a été marqué par la signature d’un protocole d’entente portant sur la valorisation de l’ancienne gare routière de Tétouan “Al Azhar” à travers la création de l’Université des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira.



Cette initiative culturelle et académique, première du genre en Afrique, vise à renforcer la recherche universitaire dans le domaine du patrimoine culturel et à promouvoir la coopération culturelle entre le Maroc et les pays du monde, tout en préservant le patrimoine culturel de la ville de Tétouan.



S’exprimant à cette occasion, le président fondateur du Centre d’études et de recherches sur la culture et le droit hébraïques au Maroc, Abdellah Ouzitane, a indiqué que l’organisation de ce colloque et le lancement de l’Université des sciences de la culture et du patrimoine Tétouan-Essaouira illustrent la détermination et l’engagement des partenaires à aller de l’avant pour porter haut la culture de la diversité.



Il s’agit de projets qui émanent d’une belle dynamique entre Tétouan et Essaouira, deux cités, plusieurs fois millénaires, a-t-il relevé, notant qu’à travers de telles initiatives, les deux villes oeuvreront ensemble pour lancer, depuis le Royaume, un message porteur des valeurs de paix, de tolérance et de respect de la culture de l’Autre.



Pour sa part, le président de l'UAE, Bouchta El Moumni, a estimé que cet événement incarne les valeurs de diversité culturelle et civilisationnelle qui font partie intégrante de l’identité marocaine plurielle, rappelant que Tétouan, avec son héritage andalou authentique, et Essaouira, avec son âme culturelle distincte, sont un modèle éloquent de coexistence, d'intégration entre les cultures et les civilisations et de promotion des valeurs de paix, de tolérance et de vivre-ensemble entre les différentes religions.



Il a, en outre, relevé que la valorisation de l’ancienne gare routière de Tétouan, tant attendue par les habitants de la ville, permettra la création d’un édifice académique unique en son genre, qui contribuera à faire rayonner et découvrir davantage le patrimoine marocain à l’échelle nationale et internationale.



Quant aux présidents des conseils communaux de Tétouan et d’Essaouira, respectivement MM. Mustapha El Bakkouri et Tarik Ottmani, ils se sont félicités de la conclusion de ce partenariat entre les deux villes, qui permettra la création d’une université culturelle à même d’apporter une réelle valeur ajoutée au développement culturel aussi bien au niveau local qu’international, et contribuer à renforcer les relations entre deux cités historiques.



La cérémonie de lancement de la 1ère édition de ce Colloque a été marquée par un vibrant hommage rendu à M. Azoulay pour son soutien constant et inlassable aux initiatives culturelles qui mettent en avant la diversité de l'identité marocaine plurielle, une et indivisible, et pour les efforts déployés en faveur de la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de vivre-ensemble.



La cérémonie a également été agrémentée par une soirée artistique animée avec brio par l’orchestre andalou de Tétouan sous la direction du Maestro Fahd Benkirane, ainsi que par les artistes Bahaâ Ronda, Bilal El Haouaj et Noureddine Tahiri.



Cet événement culturel de haute facture a été l’occasion de sublimer le patrimoine andalou, un des affluents de l'identité culturelle marocaine, qui promeut les valeurs de paix et de vivre-ensemble.

Bouillon de culture

Timbre



Le Groupe Barid Al-Maghrib, en coordination avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’UNESCO, a émis un timbre-poste spécial à l’occasion du premier anniversaire de l’inscription du Malhoun sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

La cérémonie de dévoilement de ce timbre s’est tenue vendredi dernier au Musée Barid Al-Maghrib à Rabat, en présence de Amin Benjelloun Touimi, Directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, de Samira Malizi, Secrétaire générale de la Culture et d’ Eric Falt, Directeur du Bureau régional de l’UNESCO pour le Maghreb.

Le timbre illustre une troupe musicale de Malhoun en pleine performance, habillée de costumes traditionnels marocains, sur un fond bleu orné de motifs raffinés inspirés du zellige marocain. Cette création philatélique met en lumière cet art poético-musical emblématique, pilier du patrimoine culturel marocain et symbole vivant de la transmission des traditions.

Atravers cette émission spéciale, Barid Al-Maghrib réaffirme son engagement en faveur de la promotion du patrimoine culturel marocain. Ce timbre célèbre non seulement le Malhoun, mais également le rôle du Royaume du Maroc dans la préservation et la valorisation de ses trésors immatériels, symboles de son riche héritage culturel.