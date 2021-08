Les levées de capitaux en actions en repli de 70% en 2020

05/08/2021

Les levées de capitaux en actions sur le marché boursier en 2020 se sont élevées à 3 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de près de 70% par rapport à l'année 2019 et ce, après les hausses de 200% et 129% enregistrées respectivement en 2018 et 2019.



"Seule une introduction en bourse d’un montant de 600 millions de dirhams (MDH) a été réalisée en 2020", fait savoir Bank Al-Maghrib (BAM) dans son rapport sur la stabilité financière, publié conjointement avec l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



La majorité des levées ont été effectuées par les émetteurs déjà cotés, sous forme d’augmentation de capital, dont 62,7% en numéraire, 37% par conversion des dividendes et 0,3% par apport en nature, précise la même source.



Le rapport indique également qu'après la trajectoire haussière empruntée par l’indice MASI au cours du deuxième semestre 2019 atteignant une valeur de 12.171,90 à la fin de l’année, soit une performance annuelle de 7,11%, le marché boursier a continué sur la même tendance haussière durant le mois de janvier 2020 où il a atteint une valeur maximale de 12.600,45 le 24 janvier, rapporte la MAP.



Sur fond d’incertitudes liées à la pandémie Covid-19, le MASI a ensuite connu une chute importante avec une valeur de 8.987,89 points enregistrée le 18 mars 2020, soit un repli de 26,2% par rapport à fin 2019. S’en est suivi une phase de reprise graduelle vers une valeur du MASI à 11.287,38 à la fin de l’année 2020, soit une contreperformance annuelle de 7,27%.



En termes de volumétrie sur les marchés central et de blocs, la Bourse de Casablanca a enregistré en 2020, un volume transactionnel avoisinant 49 MMDH, en baisse de 16,06% par rapport à 2019 où le volume avait atteint 58,4 MMDH, relève le rapport.



Cette évolution est due au recul de 41% du volume au niveau du marché de blocs, qui est passé à 16 MMDH en 2020 contre 27,2 MMDH en 2019, explique la même source, rappelant que l’année 2019 avait enregistré un volume exceptionnel de près de 9 MMDH relatif à l’opération de cession de 8% du capital d’Itissalat Al-Maghrib. Pour sa part, le volume sur le marché central a atteint une moyenne quotidienne de 132 MDH, en hausse de 4% par rapport à l’année 2019.