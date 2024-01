Les levées brutes du Trésor se sont consolidées au terme de l’année 2023

Le raffermissement a été plus marqué pour le volume levé en maturités longues, selon la DEPF

26/01/2024

Les levées brutes du Trésor se sont raffermies de 98,2% au terme de l’année 2023 atteignant 255,2 milliards de dirhams, dont 70,6% intervenues au premier semestre 2023, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



« Ce raffermissement a été plus marqué pour le volume levé en maturités longues qui est passé de 12,3 milliards de dirhams au terme de l’année 2022 à 87,8 milliards à fin 2023, soit 34,4% des levées de l’année 2023 après 9,6% l’année précédente », a indiqué la DEPF.



Dans sa récente note de conjoncture (janvier 2024, N° 323), la direction relevant du ministère de l’Economie et des Finances indique également que les volumes souscrits des maturités moyennes et courtes se sont accrus de 62,2% et 28,8% respectivement pour atteindre 84,4 et 83 milliards de dirhams. Ce qui, après analyse, représente 33,1% et 32,5% des levées après 40,4% et 50% observés un an auparavant.



Comparativement à l’année précédente, il ressort que les remboursements du Trésor ont plus que doublé, passant de 109,7 milliards de dirhams à fin 2022 à 221,6 milliards de dirhams à fin 2023.



La note de la DEPF précise que « ces remboursements se sont réparties à hauteur de 44% pour les maturités courtes, 47,3% pour les maturités moyennes et 8,8% pour les maturités longues contre 38,9%, 50,1% et 11% respectivement l’année précédente », ajoutant que les levées nettes du Trésor se sont établis à 33,6 milliards de dirhams au terme de l’année 2023, compte tenu de l’évolution des levées brutes et des remboursements. Elles ont ainsi bondi de 75,7% par rapport à l’année dernière.



Par conséquent, et bien qu’enregistrant une hausse de 5% par rapport à fin 2022, la DEPF note que l’encours des bons du Trésor émis par adjudication a accusé un recul de 0,6% par rapport à fin septembre 2023 pour s’établir à 699,4 milliards de dirhams au terme de l’année écoulée.



A en croire la DEPF, la structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues dont la part s’est accrue de 7,1 points pour se situer à 63% après 55,9% à fin 2022, devançant les maturités moyennes dont la part a reculé de 4,6 points à 32,3%. Quant à la part des maturités courtes, qui demeure faible, elle s’est repliée de 2,4 points à 4,7%.



En ce qui concerne le volume des soumissions, les données suggèrent qu’il « s’est apprécié, par rapport à l’année précédente, de 94,8% pour atteindre 500,1 milliards de dirhams. Particulièrement, le volume soumissionné des maturités courtes a plus que doublé, passant de 129,5 milliards de dirhams à fin 2022 à 284,6 milliards à fin 2023, représentant 56,9% du volume des soumissions contre 50,4% un an auparavant », a-t-elle souligné.



Et de noter un accroissement du volume soumissionné des maturités moyennes de 41,2% à 135,8 milliards de dirhams, représentant 27,2% du volume des soumissions après 37,5% l’année précédente.



Quant au volume soumissionné des maturités longues, il s’est raffermi, passant de 31,1 milliards de dirhams à fin 2022 à 79,7 milliards à fin 2023, soit 15,9% du volume des soumissions après 12,1% l’année dernière.



A rappeler qu’au quatrième trimestre 2023, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications se sont accrues, en glissement trimestriel, de 11,2% pour atteindre 39,5 milliards de dirhams.



La DEPF précise que ces levées ont été prédominées essentiellement par les maturités longues à hauteur de 63% après 52,5% le trimestre précédent, souligne la note ajoutant que les maturités courtes et moyennes ont canalisé 13,5% et 23,5% respectivement des levées du trimestre contre 40% et 7,5% au T3-2023.



La même source relève, par ailleurs, que les remboursements du Trésor au titre du quatrième trimestre 2023 ont augmenté par rapport au troisième trimestre de 15,5% pour s’établir à 43,6 milliards de dirhams.



Ainsi, « les levées nettes du Trésor ont été négatives pour le troisième trimestre consécutif, soit -4 milliards de dirhams au T4-2023 après -2,2 milliards au T3-2023 et -4,8 milliards au T2-2023, contre +44,6 milliards de dirhams au T1-2023 », a fait savoir la DEPF.



S’agissant du volume des soumissions sur le marché des adjudications, il a augmenté par rapport au trimestre précédent de 5,8% pour s’établir à 75,9 milliards de dirhams, a-t-elle poursuivi relevant que la demande s’est répartie à hauteur de 31,2% pour les maturités courtes après 55,3% au troisième trimestre 2023, 34,7% pour les maturités moyennes après 13,9% au T3-2023 et 34,1% pour les maturités longues après 30,8% au T3-2023.



Quant aux taux moyens pondérés primaires des émissions des bons du Trésor, ils ont poursuivi leur baisse au dernier trimestre de l’année écoulée, en glissement trimestriel, enregistrant des reculs compris entre 4 et 14 points de base après des baisses comprises entre 7 et 35 points de base au T3-2023.



Alain Bouithy