Les levées brutes du Trésor attient 104,2 MMDH à fin septembre

24/10/2021

Les levées brutes du Trésor se sont établies à 104,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2021, en repli de 9,7%, en glissement annuel, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Cette baisse a concerné les volumes souscrits des maturités courtes (-32,7%) et longues (-16,7%), représentant respectivement 18,2% et 22,8% des levées après 24,5% et 24,8% un an auparavant, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d'octobre.



Le volume levé en maturités moyennes s’est accru de 4,9% pour atteindre 61,4 MMDH, prédominant les levées à hauteur de 58,9% après 50,8% l’année précédente. Quant aux remboursements du Trésor, ils ont quasi-stagné (+0,1%) comparativement à l’année précédente, pour se situer à 70,6 MMDH à fin septembre 2021, fait savoir la DEPF, notant que les levées nettes ont reculé de 25% pour s’établir à 33,7 milliards de dirhams.



Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 634,4 MMDH à fin septembre 2021, en hausse de 1,5% par rapport à fin juin 2021 et de 5,6% par rapport à fin décembre 2020, rapporte la MAP.



La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues, quoique leur part ait reculé de 1,6 point pour se situer à 56,9% après 58,5% à fin décembre 2020, devançant les maturités moyennes dont la part s’est appréciée de 3,5 points à 39,5%, fait observer ladite note.

Au titre du troisième trimestre 2021, les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications ont reculé, par rapport au trimestre précédent, de 9,6% pour s'établir à 30,8 milliards de dirhams. Ces levées ont été prédominées par les maturités moyennes à hauteur de 61,5% après 77% au deuxième trimestre 2021, suivies des maturités courtes (24,4% après 11,1% au T2-2021) et longues (14% après 12% au T2-2021).