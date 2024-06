Les lettres marocaines à l'honneur

Maghreb des livres à Paris

31/05/2024

«Les lettres marocaines» seront à l’honneur à la 30ème édition du Maghreb des livres (MDL) qui se tiendra samedi 1er et dimanche 2 juin 2024 à l’Hôtel de ville de Paris, avec le soutien notamment du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Près de 30 auteurs, chercheurs, journalistes et artistes du Maroc et du monde prendront part à côté de leurs homologues algériens et tunisiens aux différentes rencontres, débats, cafés littéraires et dédicaces programmés selon le président du CCME Driss El Yazami.

Une quinzaine de débats sont organisés autour des thèmes les plus divers concernant la France, le Maghreb, la Méditerranée, les savoirs, la culture et le vivre ensemble.

Table ronde sur le Maroc

Samedi 1er juin, de 15h30 à 17h

Actualité – Maroc : la réforme de la Moudawana (Code de la famille)

Avec Rita EL-KHAYAT, Myriam JEBBOR et Ghizlane MAMOUNI

Modération : Hanane HARRATH.

Quelques activités autour du Maroc

Samedi 1er juin, de 17h30 à 19h

Histoire – Le débarquement de l’armée d’Afrique en août 1944

Avec Mostafa BOUAZIZ, Driss EL YAZAMI, Marie-Anne GUEZ, Aïssa KADRI et Danièle MAOUDJ

Modération : Guillaume DENGLOS

Dimanche 2 juin, de 14h30 à 16h

Littérature – Ecrivaines du Maroc (+ présentation du coffret «Ecritures féminines d’ailleurs »)

Avec Khaoula ASSEBAB, Leïla BAHSAÏN, Yasmine CHAMI et Samira EL AYACHI

Modération : Hanane HARRATH.

Dimanche 2 juin, de 11h30 à 12h30

Le dernier Rekkas, chroniques d’un messager-piéton dans le sud du Maroc

Avec Aomar BOUM, Majdouline BOUM-MENDOZA et Driss EL YAZAMI