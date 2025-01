Les lauréats de la 6ème édition du "Prix de l'enseignant de l'année 2024" récompensés

28/01/2025

Les lauréats de la 6ème édition du Prix de l'enseignant au titre de l’année 2024 ont été récompensés, dimanche, à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.



Cette édition a vu la participation de trois catégories de professionnels de l’éducation, en l'occurrence, les enseignants du primaire public, les éducateurs spécialisés en inclusion scolaire et ceux des Instituts de Promotion Socio-éducative.



Dans la catégorie "enseignement primaire public", le premier prix a été décerné à Iqbal Ouaissa (Académie de l’Oriental), le deuxième à Ismail Bahssain (Académie de Laâyoune-Sakia El Hamra), et le troisième à Cheikh Niama Abahazem (également de l’Académie de Laâyoune-Sakia El Hamra).



Pour la catégorie "Instituts de Promotion Socio-éducative", Zahia Kentawi (Académie de Laâyoune-Sakia El Hamra) a remporté le premier prix, suivie de Hanane Semlali (Académie de Marrakech-Safi) pour le deuxième prix, et Mohamed El Aouni (de la même académie) pour le troisième.



Dans la catégorie "inclusion scolaire", le premier prix a été attribué à Hakima Haskouri (Académie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima), le deuxième à Ibtissam Faraji (Académie de Marrakech-Safi), et le troisième à Abdelrahim Adardrar (Académie de Souss-Massa).



A cette occasion, le ministre Mohamed Saad Berrada a salué l'engagement actif et le soutien indéfectible des différents acteurs et partenaires, qui ont permis de donner à cet événement éducatif une notoriété croissante depuis sa création.



Il a, à cet effet, souligné que l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'une des priorités de la feuille de route 2022-2026, repose sur la mobilisation collective de tous les intervenants du secteur éducatif.



Le ministre a également mis en avant l’importance d’adopter des approches pédagogiques innovantes, en phase avec les évolutions actuelles, précisant que les projets éducatifs axés sur la créativité, l’innovation et la collaboration contribuent efficacement à l’épanouissement des élèves.



Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de Promotion des oeuvres Sociales de l’Éducation et de la Formation, la Fondation Zahid et l’Association des Amis de l’École Publique, ce prix vise à valoriser et encourager les cadres pédagogiques pour leur contribution exceptionnelle à travers des projets de classe ayant un impact positif et tangible sur les apprentissages des élèves.



À noter que des prix d’encouragement sont également attribués depuis la 4e édition pour récompenser les initiatives régionales remarquables dans la catégorie "enseignement primaire public".