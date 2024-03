Les lauréates de la ) ème édition du Prix “Moubdiaat” dévoilées

12/03/2024

La cérémonie de remise de la 3ème édition du Prix "Moubdiaat" (créatrices) s’est déroulée, vendredi au Théâtre Mohammed V de Rabat, en présence de plusieurs personnalités des mondes de l’art et de la culture.



Lors de cette cérémonie, les lauréates des trois catégories "pratique d'un instrument musical", "Slam-Rap" et "expression corporelle" ont ainsi été dévoilées. Les trois premières places dans la catégorie "slam-rap" sont revenues respectivement à Ahlam El Amrani Alaoui, Oumaima Belhaj et Yasmine Taleb.

Dans la catégorie "expression corporelle", Lamia Chikhi a raflé la première place, Chorouq Bouyaini la deuxième et Wissal Dahi la troisième.



La première, deuxième et troisième place dans la catégorie "pratique d'un instrument musical" ont été attribuées respectivement à Habiba Riahi, Qamar Bouchaara et Oumaima El Harim.



Le jury de cette édition, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, était composé du rappeur et producteur Taoufik Hazeb, surnommé Don Bigg, du rappeur Mehdi Sbaii, surnommé K-Libre, du professeur de danse moderne Zakaria Bennane et de la professeur de musique et membre de l'Orchestre Royal et de l’Orchestre philharmonique du Maroc, Hayat Abou Rahal.



Cette soirée a été marquée par des passages sur scène de Don Bigg et Mehdi K-libre, ainsi que par des tableaux artistiques alliant musique, expression corporelle et slam, interprétés par les lauréates de cette édition du prix Moubdiaat.



A l'occasion de cette cérémonie, un hommage a été rendu à trois anciens cadres femmes du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, qui organise chaque année ce prix à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Bouillon de culture

Imane Idrissi



"Palette de mon âme" est l’intitulé d’une exposition de l’artiste-peintre marocaine Imane Kamal Idrissi qui se poursuit jusqu'au 24 mars à la galerie Arte Graça à Lisbonne.

L'artiste y expose une vingtaine de ses œuvres, dont une sélection de peintures à l'huile, des sculptures et des portraits.



"Le thème central de l’exposition est l’exploration des émotions humaines universelles, reflétant la complexité de l’âme humaine et les nuances des expériences individuelles", a souligné l'artiste dans une déclaration à la MAP, notant que chaque œuvre invite les spectateurs à plonger dans un monde de sensations et de réflexions personnelles.



L’exposition célèbre le riche patrimoine culturel du Maroc, tout en mettant en lumière ses similitudes et ses liens avec la culture portugaise. Elle s'articule autour de la célébration de la féminité et de la diversité multiculturelle, dans ce mois dédié à la femme. Chaque pièce invite le public à se plonger dans un monde de couleurs, de textures et d’émotions.



"La proximité culturelle entre le Maroc et le Portugal est une source d’inspiration pour mon œuvre. Je suis émue de partager cette connexion avec le public", a-t-elle dit.

Pour l'artiste, l’événement se veut une célébration vibrante de l’art, de la culture et des expériences humaines partagées.



‘’L’objectif fondamental de l’exposition est d’offrir une expérience esthétique et émotionnellement engageante qui transcende les frontières culturelles et linguistiques’’, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'à travers les œuvres présentées, elle cherche à transmettre un message d’unité, de compréhension et d’appréciation de la diversité culturelle qui enrichit notre monde.