“Les langues et la société marocaine”, une reconnaissance des contributions scientifiques d’Ahmed Boukous en linguistique

16/02/2019

L'ouvrage collectif "Les langues et la société marocaine", élaboré par plusieurs chercheurs en linguistique, a été présenté mardi à Casablanca en guise de reconnaissance des contributions scientifiques du recteur de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), Ahmed Boukous en linguistique.

Les matières de cet ouvrage, présenté dans le cadre de la 25ème édition du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca (SIEL-2019), consistent en des contributions, articles, allocutions et témoignages qui convergent vers un noyau central autour de la personne et de l’œuvre du professeur et chercheur Ahmed Boukous. Dans une déclaration à la presse, M. Boukous a indiqué que ce livre témoigne de l'évolution qu'a connue la recherche linguistique dans l'université marocaine, notant que ce travail est le fruit d'une collaboration entre des professeurs et étudiants chercheurs en linguistique.

Cet ouvrage est une illustration de l'intérêt accordé par les jeunes chercheurs au domaine des linguistiques et des sciences sociales, a-t-il souligné, ajoutant que ce livre permettra d'approfondir le débat autour de cette question et d'encourager la recherche scientifique en linguistique et sociolinguistique.