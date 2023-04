Les journées du berger. Une immersion dans l'univers du pastoralisme

13/04/2023

Les journées du berger, une série de rencontres et d'activités qui visent à faire connaître les différents aspects de la vie des bergers et du pastoralisme auront lieu du 3 au 8 mai dans la vallée heureuse d’Ait Bouguemez dans la province d’Azilal.



Initiée par la Maison du berger, ces journées qui se veulent une immersion dans l’univers des bergers de la vallée heureuse des Aït Bouguemmez, seront marquées par l’organisation d’une série de rencontres et d'activités axées sur trois thématiques, à savoir les ovins, les bergers et les artisans de cette partie du territoire de la province d'Azilal.



Les participants auront droit, le temps de ces journées, à une immersion dans l’univers des bergeries et des races ovines locales de la province d’Azilal ainsi que l’univers du pastoralisme et des nomades.



Au menu de ces journées, plusieurs conférences qui seront animées par des experts et spécialistes sur des thématiques se rapportant aux gravures rupestres de Jbel Rat, à l’élevage, à la valorisation des paysages culturels de l’agropastoralisme de l’Atlas et à la transhumance et au pastoralisme nomade dans l’Atlas.



En marge de ces journées, des ateliers sur le triage, le cadrage et le peignage de la laine locale seront organisés au profit des participants avec des sorties à la découverte de plusieurs sites touristiques qui font la renommée des Ait Bouguemez.