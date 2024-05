Les jolis doublés de Brahim Diaz et Youssef En-Nesyri

12/05/2024

Le Real Madrid, proclamé champion d'Espagne la semaine dernière, a confirmé sa supériorité en battant brillamment Grenade samedi (0-4) grâce à un doublé de l'international marocain Brahim Diaz.



Dans un match comptant pour la 35ème journée de la Liga, le Real Madrid, avec une équipe remaniée avec plusieurs remplaçants comme Fran Garcia, Arda Guler ou Joselu, a dominé Grenade, relégué en deuxième division, dès le début de la rencontre sans laisser de place à la surprise.



L'équipe d'Ancelotti a ouvert le score grâce à Fran Garcia, qui a marqué son premier but officiel sous le maillot madrilène, avant d'ajouter un autre but avant la pause par l'intermédiaire du jeune Turc Guler.



En seconde période, l'international marocain Brahim Diaz a confirmé sa bonne forme en inscrivant deux superbes buts, portant à 8 le nombre de réalisations en Liga cette saison.



Avec cette nouvelle victoire, Madrid atteint 90 points, 15 unités devant Gérone et 17 devant le Barça, qui jouera lundi contre la Real Sociedad.

Tout comme Barahim Diaz, l’international marocain, Youssef En-Nesyri, sociétaire de FC Séville, a inscrit, samedi, un doublé contre Villarreal dans un match comptant pour la 35ème journée de la Liga.

Avec cette performance, En-Nesyri, 26 ans, porte son compteur de buts en Liga cette saison à 15, se situant à 5 réalisations du buteur du championnat l’Ukrainien Dovbyk, attaquant de Gérone.



Contre Villarreal, l’international marocain a ouvert le score sur pénalty à la 26ème minute avant d’inscrire son deuxième but une minute avant la fin de la première mi-temps dans un match qui s’est soldé par une défaire des Andalous (3-2).



Les buts des locaux ont été inscrits par Sorloth (30 et 90+7) et Mosquera (84).



Avec ce résultat, FC Séville stagne à la 12ème place avec 41 points, alors que Villarreal est 8ème avec 48 unités.