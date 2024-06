Les jeunes lauréats de l'ESBAC exposent leurs premières œuvres à la galerie d'art de la CDG

14/06/2024

La galerie "l’Espace d’expression" de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) a abrité, jeudi soir à Rabat, le vernissage de l'exposition "L'BOZAR" consacrée aux jeunes artistes lauréats de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Casablanca (ESBAC).



Cette exposition qui se poursuit jusqu'au 8 juillet, est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation de la CDG et l'ESBAC sous forme de carte blanche accordée à l’école au profit de ses lauréats émergents dans les domaines des arts Plastiques et des beaux-arts.



Dans son mot d'ouverture, la directrice générale de la Fondation CDG, Wafaa Naim Idrissi, a souligné que ce partenariat s’inscrit dans une démarche commune de recherche de valeur et d’impact pour la nouvelle génération d’artistes, et illustre l’importance accordée par la Fondation CDG à la formation et à l’épanouissement des jeunes créateurs marocains.



A travers ce type d'initiatives, la fondation vise à démocratiser l’accès à l’art et à favoriser la créativité de la jeune génération d’artistes qui ont besoin d’une mise en valeur, plaçant ainsi l’art comme levier d’inclusion économique et sociale, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, le directeur de l’Ecole supérieure des beaux-arts de Casablanca, Said Guicha, a affirmé que cette carte blanche permet aux lauréats de l’année universitaire 2022/2023 d’exposer leurs travaux de fin d’études, pour avoir de la visibilité et mettre le pied à l'étrier afin de prendre l’élan dans leur carrière, précisant que cet évènement propose un panorama général conçu en harmonie avec l'esprit de l'école qui forme chaque année de nombreux artistes en art contemporain.



L'école a connu une réforme, amorcée depuis 4 ans, par une jeune équipe pédagogique, composée d'enseignants chercheurs universitaires, d'artistes enseignants et des professionnels, a-t-il dit, notant que le dévouement et l'implication de l'ensemble du corp administratif et pédagogique et le sérieux et la persévérance des étudiants ont permis de donner naissance à un nouveau système plus performant.



De son côté, Yasmine Abdelmoula, artiste et lauréate de l'année 2022, a fait part de sa passion, depuis son jeune âge, pour le dessin et la reproduction à travers cet art des événements vécus et observés au quotidien, indiquant que dans ses œuvres, elle s'appuie sur la technique de l'Acrylique sur toile.



Les lauréats de l'école ou les "BOZARIST" comme ils aiment se faire appeler présentent dans cette exposition leur regard personnel du monde qui les entoure, explorant avec audace des techniques artistiques variées tels que la peinture, le design graphique, la photographie et l'art de la vidéo, pour livrer au public la singularité de leurs pensées, mais également diverses pratiques artistiques enseignées à l'ESBAC.



La galerie d’art de la CDG promet une résidence à ses jeunes artistes et un accompagnement grâce aux nombreux événements qu'elle compte organiser en été.

Le vernissage a été rehaussé par la présence de personnalités du monde artistique, culturel et sportif, ainsi que de journalistes et de critiques d'art.