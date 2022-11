Les investisseurs espagnols manifestent un intérêt croissant pour le Maroc

04/11/2022

Les investisseurs et les entreprises espagnols s'intéressent de plus en plus au marché marocain, qui offre des opportunités d'affaires dans divers domaines, a indiqué, mercredi à Madrid, le président de la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE), Antonio Garamendi.



'’Le Maroc est un pays important pour les entrepreneurs et le tissu économique espagnols’’, a dit M. Garamendi, lors de la cérémonie de présentation du nouveau Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), mettant l’accent sur l’importance de consolider davantage les liens de coopération entre les deux pays.



Selon lui, ‘’cet évènement est important parce qu’il nous permet d’approfondir nos relations bilatérales et de donner un nouvel élan à notre coopération’’, relevant l’importance de la nouvelle dynamique enclenchée entre Rabat et Madrid depuis avril dernier, rapporte la MAP.



Cette nouvelle page, inaugurée entre les deux pays, permettra aux entreprises et aux patronats espagnol et marocain d’aller de l’avant dans leur volonté de raffermir davantage les liens de coopération et relever les défis communs, a-t-il insisté.



Dans le même sillage, le co-président du CEMAES côté espagnol, Clemente Gonzales, a fait savoir que, dans une conjoncture marquée par l’inflation et le conflit russo-ukrainien, le Maroc se présente comme une ’’véritable opportunité’’ pour les investisseurs espagnols, eu égard à la proximité géographique et à la stabilité de son cadre macro-économique.



‘’Nous sommes conscients qu'il existe de nombreuses opportunités à saisir au Maroc, qui constitue également la porte des entreprises espagnoles vers les autres pays du continent africain’’, a ajouté M. Gonzales.



Pour réaliser cet objectif, a-t-il dit, le CEMAES a mis en place un plan de travail afin d’explorer de nouveaux champs de coopération et donner une nouvelle impulsion aux missions du Conseil, se félicitant du développement continu des échanges commerciaux entre les deux pays.



Adil Rais, co-président du CEMAES côté marocain, a salué la dynamique économique insufflée ces dernières années entre les entrepreneurs des deux pays, ce qui a permis, selon lui, de consolider la position de l’Espagne comme premier partenaire commercial du Maroc.

Dans le but de consolider cette dynamique positive, le CEMAES est déterminé à renforcer son rôle catalyseur pour être plus proche des entreprises marocaines et espagnoles et les accompagner dans leurs plans sectoriels, a poursuivi M. Rais.



La cérémonie de présentation du nouveau Conseil économique Maroc-Espagne s’est déroulée en présence, notamment, de l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, et des représentants des ministères espagnols de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, et des Affaires étrangères, et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).