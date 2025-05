Les initiatives stratégiques lancées par le Maroc en faveur de l'Afrique présentées lors d’un sommet à Johannesburg

17/05/2025

Les initiatives stratégiques lancées par le Maroc, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de l’Afrique, son expérience en matière de développement des infrastructures et son rôle dans l’accélération de la croissance économique et le renforcement de l’intégration régionale au sein du continent ont été présentés, jeudi à Johannesburg, lors du Sommet international des infrastructures en Afrique.



Dans une intervention charnière, le président du Centre de développement méditerranéen (MEDEV), Najib Somoue, a mis en exergue la vision ambitieuse du Maroc, portée par Sa Majesté le Roi, visant à faire des infrastructures un levier stratégique de développement.



«Conscient que des infrastructures robustes constituent l'épine dorsale de toute économie prospère, le Royaume a lancé des projets d'envergure visant à renforcer la connectivité, à promouvoir l'intégration régionale et à positionner le Maroc comme un carrefour entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques», s’est-il enorgueilli.



Notant que le Maroc s'est également engagé dans un ambitieux projet de transformation de son paysage infrastructurel, l’analyste a fait observer qu’au cœur de ce programme se trouve l’ambitieuse Initiative Afrique-Atlantique, un cadre stratégique lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec pour objectif d’offrir aux pays enclavés du Sahel un accès à l'océan Atlantique, facilitant ainsi les échanges commerciaux, stimulant le développement économique et renforçant les liens régionaux.



«En mettant à disposition de ces pays les infrastructures routières, portuaires et ferroviaires du Maroc, cette grandiose initiative incarne bel et bien un esprit de coopération et de prospérité partagée», se targue-t-il encore, ajoutant qu’elle représente ainsi un modèle réussi d'intégration régionale, hautement apprécié et salué par les partenaires tant au niveau continental qu'international.



Evoquant les préparatifs conjoints pour accueillir la Coupe du monde 2030 de football, que le Maroc organisera en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, M. Somoue a déclaré que cet événement représentera indubitablement une opportunité historique pour renforcer les capacités de l’Afrique en matière de transport, de logistique et de communications numériques. Dans ce contexte, il a rappelé les mégaprojets en cours, tels que l'extension du réseau de trains à grande vitesse, le doublement de la capacité des aéroports nationaux et la construction du plus grand stade de football au monde, le Grand Stade Hassan II, près de Casablanca.



Dans sa présentation, le président du Centre de développement méditerranéen a aussi mis en avant l'évolution du Maroc vers des infrastructures durables, en augmentant la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité à plus de 52% d'ici 2030, en plus du lancement du programme «Maroc Digital 2030» tendant à digitaliser les services publics et à renforcer l'économie numérique.



En guise de conclusion, l’intervenant a appelé à une plus grande coopération africaine dans le domaine des infrastructures, soulignant que le succès du continent dans ce domaine exige une volonté politique, la mobilisation des ressources et l’échange d’expertise, afin de parvenir à un développement global, équilibré et durable.



Le Sommet international des infrastructures en Afrique est un rendez-vous annuel exclusif où décideurs du secteur privé, dirigeants de multinationales, investisseurs internationaux, représentants de gouvernements africains et diverses institutions se réunissent pour aborder les défis du secteur des infrastructures dans le continent.



Initié sous le thème «Les infrastructures, catalyseur de l'intégration régionale et de l'engagement mondial», ce rassemblement souligne l’engagement collectif à exploiter le développement des infrastructures comme moyen de favoriser l'unité, la croissance économique et le progrès durable dans le continent.