Les initiatives Royales attestent de la capacité du Maroc à apporter des solutions aux défis de l'heure

Co-développement en Afrique

30/09/2024

Les initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du co-développement en Afrique et au-delà, attestent de la capacité du Maroc à apporter des solutions aux défis de l’heure, a affirmé, vendredi à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



"Le Maroc a lancé une série d’initiatives sous la conduite de Sa Majesté le Roi concernant diverses questions liées notamment à l’Afrique atlantique et aux pays du Sahel”, a relevé M. Bourita, notant que le Royaume, pays "responsable, sérieux et écouté", a montré qu’il est en mesure d'apporter des réponses à des questions liées notamment à l’immigration, aux changements climatiques et au développement durable.



Dans une déclaration à la presse en marge de la 79ème session de l’Assemblée générale de l’ONU, le ministre a indiqué que le Royaume privilégie l’action aux paroles quand il s’agit de proposer des solutions aux problématiques actuelles et met ses expériences et ses acquis à la disposition de l’effort collectif de la communauté internationale.



C’est dans cet esprit que s'est inscrite la participation, à ce rassemblement des Etats membres de l’ONU, d’une délégation marocaine de haut niveau conduite par le chef du gouvernement conformément aux Hautes instructions Royales, a ajouté le ministre.



Evoquant l’initiative internationale de Sa Majesté le Roi pour favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan Atlantique, qui a fait l’objet d’une réunion en marge de l’AG de l’ONU, M. Bourita a indiqué que tous les pays concernés ont réaffirmé leur engagement et soutien à cette initiative et souligné sa pertinence pour trouver des solutions aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires dans la région.



Pour ces pays, l’initiative Royale appréhende la coopération sous le prisme de l’action et la réactivité au lieu de la logique de la crise, a-t-il dit, précisant que cette adhésion a donné lieu à des propositions pratiques et concrètes pour l’opérationnalisation de cette stratégie.



Dans ce même esprit de solidarité agissante s’inscrit aussi l’Initiative Royale pour les Etats africains atlantiques. Une réunion similaire s’est tenue en marge de l’AG de l’ONU dans le cadre de l’application des Instructions de Sa Majesté le Roi relatives à cette initiative, a indiqué le ministre.



Marquée par l’adhésion totale des participants, cette rencontre a permis de mettre en place des plans d’action concernant les domaines de la sécurité, la paix, l’économie bleue, la protection de l’environnement dans l’océan Atlantique, a-t-il ajouté, tout en rappelant la vision Royale pour un espace atlantique africain intégré, inclusif et prospère.



Dans la même veine, M. Bourita a évoqué la réunion des Etats membres de l'Union du fleuve Mano, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, la République de Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, notant que cette rencontre a été sanctionnée par la signature d’une feuille de route destinée à consolider les relations de partenariat dans divers domaines.



Autre illustration de l’engagement du Maroc en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire et effective est l’initiative relative aux pays à revenu intermédiaire qui, à son tour, fait l’objet d’une réunion en marge de la grand-messe onusienne sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.



A ce propos, M. Bourita a fait savoir que le Maroc, en droite ligne des Instructions Royales, aspire à unir ces pays pour avoir droit au chapitre dans le processus de prise de décisions et pour que leurs priorités soient prises en compte.



S’agissant de la question palestinienne, une autre priorité de la diplomatie marocaine, le ministre a rappelé la position du Maroc que Sa Majesté le Roi a exprimée dans Son dernier discours à l’occasion de la fête du Trône, appelant notamment à un cessez-le-feu immédiat comme prélude à un processus politique devant conduire à une solution définitive au conflit au Proche-Orient.



Concernant la crise humanitaire, il a indiqué que les tueries perpétrées par Israël contre les enfants et les femmes et la destruction des hôpitaux et des écoles sont inacceptables et sont constamment dénoncées par le Maroc.



Pour le ministre, ce grand événement onusien a été l’occasion aussi de mettre en avant le soutien humanitaires que SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, a ordonné pour alléger les souffrances dans la région, ainsi que les efforts du Souverain pour favoriser les conditions vers une solution politique à deux Etats, avec l’établissement d’un Etat palestinien avec Al-Qods Est comme capitale.



A New York, le ministre a, par ailleurs, tenu une série de rencontres bilatérales avec les responsables d’autres pays africains, d’Amérique latine, des Caraïbes et d'Europe dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud et de la diversification des partenariats.