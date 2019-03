Les infos insolites des stars

Blake Lively et Penn Badgley

14/03/2019

Blake Lively et Penn Badgley se connaissent depuis l’enfance ! Les amants de «Gossip Girl» ne se sont pas rencontrés sur le tournage de la série. La mère de Blake était la prof de théâtre de Penn et ils ont été présentés pour la première fois à l’âge de 11 ans. Ce n’est que bien plus tard que l’amour est né !