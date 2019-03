Les infos insolites des stars : Perez Hilton

04/03/2019

Perez Hilton se prédestinait à devenir acteur ! Faute de trouver du boulot, Mario Lavandeira s’essaie au journalisme et est porte-parole d’une association LGBT. Il rencontre de nombreuses célébrités et décide de lancer son blog, «Page Six Six Six» qui deviendra ensuite «Perez Hilton».