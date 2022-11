Les industriels optimistes pour la fin de l’année

Près d’un quart des entreprises déclare toutefois n’avoir aucune visibilité sur l’évolution future de la production

05/11/2022

Les entreprises du secteur industriel aperçoivent-ils enfin le bout du tunnel ? Pas certain. S’il est encore trop tôt pour le savoir, les résultats de l’enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib au titre du mois de septembre indiquent toutefois une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité.



Ainsi, après analyse des données collectées entre le 3 et le 28 octobre 2022, la Banque centrale indique que la production aurait progressé dans toutes les branches et le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) se serait établi à 74% après 69% le mois précédent.



A l’exception de l’«agroalimentaire» où les expéditions à l’étranger auraient reculé et de la «chimie et parachimie» où les ventes locales auraient stagné, les ventes se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger et ce, dans l’ensemble des branches d’activité, a noté Bank Al-Maghrib.



Selon l’institution publique, les commandes auraient enregistré une stagnation, recouvrant des hausses dans l’«agro-alimentaire», le «textile et cuir», l’«électrique et électronique» et la «mécanique et métallurgie» et une baisse dans la «chimie et parachimie».



L’enquête dont les résultats sont établis sur la base d’un taux de réponse de 65% révèle aussi que les carnets de commandes se seraient restés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d’activité.



Si les industriels s’attendent à une amélioration de l’activité pour les trois prochains mois, force est de constater que 23% des entreprises sondées déclarent n’avoir aucune visibilité sur l’évolution future de la production et 26% pour ce qui est des ventes.



Dans le détail, la production de la branche «agroalimentaire» aurait marqué une hausse, avec un TUC qui se serait accru à 74%; tandis que les ventes auraient enregistré un accroissement, recouvrant une progression des ventes locales et une baisse des expéditions à l’étranger.



Les résultats de l’enquête montrent en outre que les commandes auraient progressé, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.



D’après Bank Al-Maghrib, «pour les trois prochains mois, les chefs d’entreprise s’attendent à une baisse de la production et à une stagnation des ventes», quand bien même 36% d’entre eux déclarent des incertitudes quant à l’évolution future de la production et 45% pour ce qui est des ventes.



Avec un TUC qui se serait accru de 8 points à 75%, la production de la branche «textile et cuir» aurait enregistré une hausse dans l’ensemble de ses sous-branches d’activité durant la même période.



Selon la Banque centrale, l’enquête de conjoncture signale que les ventes auraient connu une progression aussi bien sur le marché local qu’étranger ; tout comme les commandes qui se seraient accrues, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.



Quand bien même 30% des industriels sondés indiquent un manque de visibilité quant à l’évolution future des ventes, ils sont dans l’ensemble optimistes pour les trois prochains mois et donc s’attendent à une amélioration de la production et des ventes.



De cette même enquête, il ressort que la production dans la « chimie et parachimie » aurait connu une hausse et le TUC se serait établi à 72%. C’est pareil pour les ventes qui auraient pour leur part enregistré une progression, recouvrant un accroissement des expéditions à l’étranger et une stagnation des ventes locales.



Les résultats de l’enquête de conjoncture montrent, en revanche, que les commandes auraient accusé un repli en septembre dernier, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale. Il n’empêche que les industriels de la branche anticipent une amélioration de l’activité au cours des trois mois à venir.



A l’exception de la «métallurgie» où elles auraient baissé, Bank Al-Maghrib rapporte que la production et les ventes de la branche «mécanique et métallurgie» aurait marqué une hausse dans les principales sous-branches, situant ainsi le TUC à 78%.



Quant aux commandes, les résultats suggèrent qu’elles auraient augmenté avec un carnet qui se serait établi à un niveau inférieur à la normale.



Ici aussi, les patrons anticipent un accroissement de la production et des ventes pour les trois prochains mois. La Banque centrale constate toutefois que plus de 40% des entreprises déclarent des incertitudes quant à l’évolution future de la production et des ventes.



Enfin, l’enquête de BAM dont l’objectif est de disposer de données dans des délais courts permettant une évaluation de la conjoncture industrielle, révèle que la production aurait progressé en septembre et le TUC se serait situé à 75% dans la branche «électrique et électronique».



Les ventes auraient marqué une hausse aussi bien sur le marché local qu’étranger, tandis que les commandes se seraient accrues, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale.

«Pour les trois prochains mois, les patrons anticipent une baisse de la production et des ventes», a fait savoir Bank Al-Maghrib précisant toutefois qu’une entreprise sur quatre indique avoir des incertitudes quant à l’évolution future de la production et des ventes.



Alain Bouithy