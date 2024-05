Les industriels au rendez-vous à l'AZIAN Business Forum 2024

Mettre en lumière les opportunités commerciales au sein des divers écosystèmes industriels au Maroc

25/05/2024

L’Association de la zone industrielle Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi (AZIAN) a organisé, jeudi à Casablanca, l’AZIAN Business Forum 2024, dans la perspective de renforcer la compétitivité des industriels marocains et de mettre en lumière les opportunités commerciales au sein des divers écosystèmes industriels au Maroc.



Placé sous le thème "Ecosystème d’entreprises industrielles, locomotive de croissance et catalyseur de compétitivité", l’AZIAN Business Forum 2024 s’engage à explorer de nouvelles perspectives pour répondre aux défis actuels des entreprises dans un contexte économique de plus en plus complexe, et se veut un cadre propice aux échanges et aux réflexions autour des défis majeurs auxquels est confrontée l’industrie marocaine.



S'exprimant à cette occasion, le président de l’AZIAN, Mohamed Fikrat, a déclaré que l'association a toujours eu pour objectif de soutenir l'industrie nationale et les initiatives associatives, et d’accompagner les actions innovantes dans le domaine industriel.



Dans ce sens, rapporte la MAP, M. Fikrat a souligné la qualité des synergies et les interactions pertinentes entre les membres de l'association qui ont contribué à la création d'opportunités significatives, renforçant ainsi la croissance économique et favorisant le développement du secteur industriel.



Evoquant les partenariats fructueux entre les membres de l’AZIAN, M. Fikrat a également indiqué que la facilitation de la collaboration entre les diverses entreprises et institutions a permis de créer un réseau solide où l'échange de connaissances et de compétences est encouragé.



Ces alliances stratégiques ont non seulement renforcé la coopération, mais ont aussi stimulé l'innovation, permettant aux industriels de rester compétitifs et de s'adapter aux évolutions rapides du marché, a-t-il ajouté.



Pour sa part, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a affirmé que le modèle d'écosystème d’entreprises industrielles est devenu un pilier majeur du paysage économique et technologique dans notre pays. Il a, dans ce sens, expliqué que ce succès repose sur une approche collaborative impliquant le gouvernement, les entreprises, les universités et la société civile.



En moins d'une décennie, le Maroc est devenu un leader africain et un acteur clé des chaînes d'approvisionnement mondiales dans les secteurs de l'aéronautique et de l’automobile dont l’ambition est d'atteindre un taux d'intégration locale de 80% d’ici 2030 et de produire un million de véhicules d’ici 2025, a relevé M. Alj.



Il a ajouté que la redistribution des chaînes de valeur mondiales est une chance unique pour renforcer le tissu industriel marocain et améliorer sa compétitivité. M. Alj a, en outre, noté que la politique industrielle actuelle du Royaume met la souveraineté au cœur de ses priorités, notamment en renforçant la confiance dans le produit marocain, déjà reconnu pour sa qualité.



Par ailleurs, il a souligné l'importance d'accompagner les mesures de soutien aux entreprises par des initiatives visant à encourager la participation des petites et moyennes entreprises, à simplifier les procédures de soumission et à alléger les exigences de référence.



Cette rencontre s'est déroulée en présence, notamment, du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, du président du Conseil régional de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, ainsi que de plusieurs personnalités du secteur industriel et de responsables régionaux.



Association à but non lucratif, l’AZIAN a été créée en 2016 pour donner une nouvelle impulsion de développement et représenter l’ensemble des acteurs économiques de la zone industrielle la plus ancienne du Maroc. L’AZIAN s’est ainsi donné pour mission de rendre la zone industrielle Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi, plus compétitive, créatrice de valeurs et de richesses pour ses membres et leurs parties prenantes.