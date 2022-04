Les indices du commerce extérieur en progression pour le quatrième trimestre d’affilée

05/04/2022

Les indices des valeurs unitaires pour les importations et les exportations ressortent respectivement en hausse de 11,5% et 12,8%, selon le HCP

Pour le quatrième trimestre consécutif, les indices du commerce extérieur (ICE) ont enregistré une hausse, en glissement annuel, selon les derniers chiffres publiés par le Haut-commissariat au plan (HCP). D’après les données réunies par le HCP, les indices des valeurs unitaires du commerce extérieur ont enregistré une hausse de 11,5% pour les importations au terme de l’année 2021, par rapport à 2020, et une augmentation de 12,8% pour les exportations. Selon l’institution publique chargée de la production, de l’analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, l’indice des valeurs unitaires à l’importation a connu une augmentation de 22,2% au cours du quatrième trimestre 2021 par rapport au même trimestre de 2020. Dans une note d’information relative aux indices du commerce extérieur (base 100 : 2012) au titre du quatrième trimestre, le Haut-commissariat attribue cette évolution principalement à l’augmentation des valeurs unitaires de l’« énergie et lubrifiants » de 80,4%, des « demi-produits » (18,0%), de l’« alimentation, boissons et tabacs » (30,1%). A en croire le HCP, l’augmentation de l’indice des valeurs unitaires à l’importation s’explique également par la hausse des « produits finis de consommation » (10,5%), des « produits bruts d’origine minérale » (45,4%) et des « produits bruts d’origine animale et végétale » (30,2%). A titre de comparaison, au troisième trimestre 2021, l’indice des valeurs unitaires à l’importation avait progressé de 14,2% en glissement annuel, en raison principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l’«énergie et lubrifiants» (50,6%), des « demiproduits » (11,5%), des «produits finis de consommation» (7,2%), de l’« alimentation, boissons et tabacs» (18,4%), des «produits bruts d’origine animale et végétale» (27,8%) et des « produits bruts d’origine minérale» (28,5%). D’après les données rendues publiques récemment par le Haut-commissariat, l’indice des valeurs unitaires à l’exportation a pour sa part enregistré une augmentation de 23,7% au cours des trois derniers mois de l’année 2021 par rapport à la même période de l’année précédente. Selon le HCP, cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse des valeurs unitaires des «demi-produits » de 81,7%, des «produits finis de consommation» (12,3%), des «produits bruts d’origine minérale» (39,8%), des «produits bruts d’origine animale et végétale» (16,7%) et de l’«énergie et lubrifiants» (49,9%). Dans sa note d’information récente, le Haut-commissariat ajoute que les indices des valeurs moyennes des « produits finis d’équipement industriel » et des «produits finis d’équipement agricole» ont accusé une baisse respective de 2,5% et 6,5%. Ce qui, estime l’institution publique, a ainsi permis d’atténuer la hausse de l’indice global des valeurs unitaires à l’exportation. A titre de comparaison, rappelons qu’au trimestre précédent (troisième 2021), l’indice des valeurs unitaires à l’exportation avait enregistré une augmentation de 16,8% par rapport au trimestre correspondant de l’année 2020. Selon les explications d’alors du Haut-commissariat, cette augmentation est due essentiellement à la hausse des valeurs unitaires des «demi-produits» de 65,2%, des «produits bruts d’origine minérale» (27,3%), des «produits finis de consommation» (4,9%) et de l’«énergie et lubrifiants» (39,4%). Commentant les chiffres recueillis au cours de cette même période, le Haut-commissariat avait, en revanche fait état de la régression de cet indice dans les « produits finis d’équipement industriel» de 3,9%, l’« alimentation, boissons et tabacs» (2,1%) et les « produits finis d’équipement agricole » (6,9%).