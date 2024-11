Les imprimantes Epson à réservoir jet d'encre haute capacité dépassent les 100 millions d'unités en ventes mondiales cumulées

12/11/2024

La société Seiko Epson Corporation (TSE : 6724, «Epson») a lancé sa première imprimante à réservoir jet d'encre haute capacité en octobre 2010 en Indonésie. Actuellement, ces imprimantes sont vendues dans environ 170 pays et régions. Les ventes mondiales cumulées des imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité d'Epson ont désormais dépassé 100 millions d'unités.



Les imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité d'Epson ont été développées en réponse aux besoins des économies émergentes et sont le fruit d'une innovation qui va au-delà des méthodes de conception et de vente conventionnelles. Depuis leur lancement, Epson a transformé le modèle commercial des imprimantes et s'est établi comme un leader sur le marché des imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité.



Les imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité représentent environ 45 % [1]

des unités expédiées sur le marché des imprimantes à jet d'encre pour bureaux et foyers. Epson continue de maintenir la première part de marché mondial des imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité, grâce à sa vaste gamme de produits et à la reconnaissance de sa marque.



Ce succès est dû à l'approbation générale des clients concernant les caractéristiques des imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité d'Epson. Les clients apprécient non seulement les coûts d'impression réduits et les remplacements moins fréquents des cartouches d'encre, mais avec la prise de conscience environnementale croissante ces dernières années., ils valorisent également que ces imprimantes génèrent moins de déchets et utilisent moins de ressources.



Ilias Azzaoui, Directeur Général d’Epson Afrique Francophone a déclaré : « Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude à tous ceux qui ont acheté nos imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité. Les imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité se distinguent considérablement des modèles conventionnels à cartouche en termes de conception et de vente, ce qui nous a confrontés à de nombreux défis lors de leur création.



Cependant, avec le désir de permettre aux clients d'imprimer sans hésitation, toutes les parties concernées se sont réunies et ont décidé de lancer le produit.

Aujourd'hui, les atouts des imprimantes à réservoir jet d'encre haute capacité : des coûts d'impression réduits, un minimum de soucis lors du remplacement des encres et un faible impact environnemental ; ont conduit à leur acceptation généralisée à travers le monde, pour des utilisations allant des milieux professionnels à l'apprentissage des enfants. À l'avenir, nous continuerons à poursuivre et à offrir la valeur unique que seule Epson peut fournir par le biais de l'impression. »



[1]-1ère part de marché en termes de nombre de produits à réservoir d'encre haute capacité expédiés dans le monde de 2010 à 2024, selon une étude d'IDC*. (*Source : Suivi trimestriel des périphériques d'impression d'IDC 2024Q2, part par marque)