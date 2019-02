Les importations de céréales creusent les sillons du déficit commercial

Facture énergétique et faiblesse de la compétitivité aggravent la situation

08/02/2019 Driss Sarhan

Le déficit commercial demeure structurel. La double dépendance climatique et énergétique ainsi que la faiblesse de la compétitivité de l’économie nationale continuent à aggraver le déficit de la balance commerciale. Ainsi, après une aggravation de 19,6% en 2016 qui s’est creusée de 2,6% en 2017, l’année 2018 a enregistré une hausse du déficit commercial de 10,9%, soit 11.484 MDH, ont indiqué les dernières statistiques livrées par l’Office des changes. Une situation imputable, selon le même document, à un accroissement des importations (+40.03 MDH) plus conséquent que celui des exportations (+28.552 MDH).

En détail, la hausse des importations de biens et services est due à l’accroissement des importations de biens (+36.450 MDH), notamment de produits énergétiques et de biens d’équipement, et dans une moindre mesure à celui des dépenses de services (+3.586 MDH). Parallèlement, la progression des exportations est à mettre à l’actif de la hausse des expéditions des biens (+21.644 MDH), particulièrement des ventes des phosphates et dérivés et celles du secteur de l’automobile, ainsi que de la bonne tenue des recettes de services (+6.908 MDH). S’agissant des recettes MRE, elles ont atteint 64.758 MDH contre 65.898 MDH à fin 2017. Enfin, le flux des IDE a enregistré un accroissement de 25,9% ou +6.748 MDH (+32.781 MDH contre +26.033 MDH). Ce résultat s’explique par une hausse des recettes (+11.697 MDH) plus accentuée que celle des dépenses (+4.949 MDH)

L’Office des changes a indiqué dans ce même sens que les importations ont enregistré une hausse de 9,6% au titre de l’année 2018. Les importations CAF se sont élevées à 480.321 MDH contre 438.080 MDH une année auparavant, soit une hausse de 9,6% ou +42.241 MDH. Cette évolution est le résultat de l’accroissement des importations de l’ensemble des groupes de produits, principalement des achats de produits énergétiques (+12.697 MDH), de biens d’équipement (+10.407 MDH) et de produits finis de consommation (+7.878 MDH). Ces trois groupes de produits représentent 64,6% du total des importations contre 63,7% en 2017. La hausse des achats de ces trois groupes de produits constitue 73,3% de la hausse totale des importations.

Les importations de biens d’équipement ont enregistré un accroissement de 9,5% ou +10.407 MDH par rapport à 2017 (119.759 MDH contre 109.352 MDH). Les importations de demi-produits ont également augmenté (99.621 MDH contre 95.571 MDH) une année auparavant, soit +4,2% ou +4.050 MDH. En dépit de cette augmentation, la part des achats de ces deux groupes de produits dans le total des importations a ainsi reculé de 1,1 point soit 45,7% contre 46,8% une année auparavant.

Quant à la facture énergétique, elle a atteint 82.239 MDH contre 69.542 MDH une année auparavant, en hausse de 18,3% ou +12.697 MDH. Sa part dans le total des importations se situe à 17,1% (15,9% un an auparavant). Cette hausse s’explique, principalement, par les achats de gasoil et fuel (+20,7% ou +7.086 MDH) provenant essentiellement de la hausse des prix (+28,3% : 5.814 DH/T contre 4.532 DH/T un an auparavant). En revanche, les quantités importées se sont inscrites en baisse (-5,9% : 7.116mT contre 7.566mT).

Les approvisionnements en produits céréaliers se sont élevés à 14.270 MDH au titre de 2018 contre 13.513 MDH une année auparavant, soit +5,6% ou +757 MDH. Cette évolution provient de l’augmentation des importations du blé (+784 MDH) et du maïs (+232 MDH) qui ont été atténuées, toutefois, par la baisse des achats d’orge (-259 MDH).

L’augmentation des importations du blé résulte de la hausse des quantités importées de 9,8% (3.987mT contre 3.630mT). Les prix quant à eux se sont stabilisés à 2.288DH/T en 2018.