Les impériales: L'industrie cinématographique marocaine en débat

12/05/2023

Les moyens de revitalisation de l’industrie cinématographique marocaine ont été au cœur des discussions lors d’un panel organisé, mercredi à Casablanca, dans le cadre de la 6ème édition des Impériales.



Tenu sous le thème "Cinéma: le comeback", ce panel a été l’occasion de discuter des différentes contraintes dont souffre l’industrie cinématographique marocaine à l'heure actuelle, ainsi que des moyens susceptibles de donner à cette industrie un nouveau souffle, de manière à promouvoir la culture cinématographique et à permettre au secteur de contribuer efficacement au développement économique du pays.



Intervenant à cette occasion, le directeur général de "NRJ Maroc", Hakim Chagraoui, a relevé l’impératif d’une "réadaptation" et "mise à jour" des salles de cinéma marocaines, de manière à répondre aux exigences des spectateurs sur le plan qualitatif.



"Les gens aujourd'hui ne partent pas au cinéma pour regarder un film mais pour se divertir. Ils sont donc à la recherche de bonnes conditions", a-t-il relevé, citant dans ce sens les exemples de "Ciné Atlas" et "Mégarama" qui ont su "s’adapter à la demande des consommateurs", notamment à l’ère du digital.



Regrettant le cas des anciennes salles de cinéma au Maroc qui "n’arrivent plus à accompagner l’évolution du secteur" et l’apparition de nouveaux formats numériques à l’instar de "Netflix", M. Chagraoui a mis en relief l’importance d’apporter de l’aide et de l’encouragement nécessaires aux acteurs privés dans le domaine, notamment en matière de foncier.



Pour sa part, le directeur opérationnel chez "Les Cinémas Pathé Gaumont", spécialisé dans l’exploitation cinématographique, Frederic Godfroid, a appelé à jouer sur la qualité des salles de cinéma afin de promouvoir la culture cinématographique.



"Il faut donner au spectateur l’envie de venir au cinéma, en mettant en place une projection parfaite et un bon service. Les gens viennent s'amuser, il faut garantir un accueil à la hauteur et avoir des partenaires marocains qui contribuent à cela", a-t-il précisé.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition se poursuit jusqu'au 12 mai au Carré d’Or de Casablanca, sous le signe de l'innovation et de la performance "Breaking boundaries : a matter of mindset".



L'inauguration officielle de cette 6e édition a été l'occasion de célébrer les 20 ans de l'évènement, à travers une mise en scène retraçant son historique, depuis sa première édition en 2003, "L'expo des 20 ans".



L'Association "Les Impériales" a été créée en 2018 dans le but de fédérer les efforts d'un large secteur regroupant plusieurs professions, notamment celles de la communication, des médias, du marketing et de la transformation digitale.