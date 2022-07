Les humains cherchent des amis qui sentent comme eux

01/07/2022

On dit souvent des personnes qui s'entendent immédiatement bien qu'il y a une "alchimie".

Derrière cette expression se cache peut-être une vérité, selon une étude publiée dans la revue Science Advances, qui conclut que les personnes partageant des odeurs corporelles similaires ont plus de chances de devenir amies.



"Les mammifères terrestres non-humains se reniflent constamment et, en fonction, décident de qui sont leurs amis ou ennemis", écrivent un groupe de chercheurs mené par Inbal Ravreby à l'Institut de Sciences Weizmann, en Israël.



Comme les hommes cherchent des amis qui leur ressemblent, l'équipe est partie de l'hypothèse que les humains se sentaient pour estimer les odeurs corporelles similaires et pour juger leur compatibilité amicale.



Pour le vérifier, ils ont collecté des échantillons d'amis du même sexe, n'ayant pas de relation romantique et disant avoir eu un coup de foudre amical.

Ils ont trouvé vingt paires d'acolytes, constituées pour la moitié d'hommes et pour l'autre de femmes, âgés entre 22 et 39 ans.



Pour éviter toute contamination d'odeurs, les participants devaient notamment éviter certains aliments et dormir loin de leur partenaire et de ses animaux de compagnie, dans un T-shirt en coton fourni.



Les T-shirts ont été collectés puis analysés avec un nez électronique, machine permettant d'analyser la composition chimique.



Les chercheurs ont constaté que les odeurs de chaque paire d'amis étaient généralement plus proches que celles de paires de non-amis générées au hasard.

Pour voir si les résultats de la machine correspondaient à la perception humaine, l'équipe a recruté des nez. Ils devaient sentir les odeurs de deux amis, et une troisième odeur --et ont réussi à identifier les paires.



Une autre hypothèse pourrait néanmoins expliquer cette proximité olfactive: les amis passent beaucoup de temps ensemble et partagent des facteurs communs qui influencent leur odeur, comme l'endroit où ils vivent et ce qu'ils mangent.



Les chercheurs ont donc voulu déterminer si l'odeur permettait de prévoir la compatibilité amicale de deux personnes qui ne se connaissent pas.

En recrutant 17 inconnus, ils ont constaté que la similarité des odeurs permettait de prévoir la bonne entente entre les deux personnes dans 77% des cas... et, à l'inverse, le manque d'alchimie dans 68% des cas.