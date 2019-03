Les héritiers de Michael Jackson réclament 100 millions de dollars à HBO

02/03/2019

Après avoir dénoncé le documentaire Leaving Neverland dans les médias, les héritiers de Michael Jackson ont porté plainte contre HBO et réclament 100 millions de dollars. Une plainte qui porte tout d’abord sur le contenu du film réalisé par Dan Reed.

«HBO aurait pu et aurait dû s’assurer que Leaving Neverland était correctement sourcé, que les faits étaient vérifiés et qu’il y avait une équité dans la présentation. Au lieu de cela, ils ont choisi de financer et produire un film dans lequel ils savaient que les deux protagonistes ont témoigné sous serment pendant de nombreuses années et raconté à leurs familles, amis et aux forces de l’ordre que M. Jackson ne leur avait rien fait de déplacé», peut-on lire dans les documents relayés par The Blast.

Les héritiers de Michael Jackson accusent aussi HBO de rupture de contrat. La chaîne avait, semble-t-il, passé un accord avec le roi de la pop de son vivant. «HBO n’a pas respecté cet accord de ne pas dénigrer Michael Jackson en produisant et vendant au public une seule version d’une propagande pour exploiter sans honte un homme innocent qui n’est plus là pour se défendre lui-même», affirment-ils.

Leaving Neverland donne la parole à Wade Robson et Jimmy Safechuck, qui affirment avoir été abusés par Michael Jackson lorsqu’ils avaient respectivement 7 et 10 ans. Le premier avait témoigné sous serment de l’innocence du chanteur lors du procès pour pédophilie en 2005 à l’issue duquel Michael Jackson avait été acquitté.