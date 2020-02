Les hauts et les bas de la D II

La deuxième moitié du championnat s’annonce “show”

05/02/2020 Khalil Benmouya

Au terme de la 17e journée du championnat national de football Botola D II, certaines équipes sont en train de poursuivre leur bonhomme de chemin vers la concrétisation de l’objectif de la montée, alors que d’autres s’enlisent au bas du tableau et risquent de rejoindre le championnat amateur si rien n’est fait pour sauver ce qui peut encore l’être.

Le RAC et le MAS, avec 30 points chacun, occupent la tête du classement. Mounir El Jaaouani, depuis son arrivée à la tête du staff technique du MAS a réussi, en sept matchs, à engranger 13 unités des 21 possibles, réalisant quatre victoires, un nul et deux défaites. Un bilan considéré comme encourageant par les responsables du club qui comptent sur l’entraîneur pour réitérer les expériences vécues avec la RSB.

Avec 29 points, le SCCM est troisième, suivi de la Jeunesse Salmie avec 27 unités au compteur.

Le milieu du tableau est occupé par des équipes qui cherchent, tant bien que mal, à améliorer leur classement pour fuir la zone de turbulences. Il s’agit du WAF, de l’IZK et du CAK qui comptent 23 points chacun, de l’ASS, de l’OD, du TAS et du Widad Témara qui totalisent 22 unités, alors que le CJBG se positionne à la 12e position avec 21 points et le KAC est 13e avec 19. Le KACM est 14e avec 18 points récoltés de quatre victoires, six nuls et sept défaites. Une situation alarmante qui sollicite la multiplication des efforts de toutes les composantes de la ville pour permettre au club de jouer les premiers rôles.

A la fin des matchs de la phase aller, le KACM a libéré seize joueurs et fait appel à onze autres. Aujourd’hui, après deux défaites successives lors des 16e et 17e journées, on parle d’une éventuelle séparation avec Ahmed El Bahja.

Le CRA est avant-dernier avec 13 points alors que l’USK est lanterne rouge avec 11 unités au compteur.

Mise à jour

Deux matches comptant pour la mise à jour du calendrier du championnat Botola Pro D1 (14ème journée) auront lieu aujourd’hui.

Le premier opposera à partir de 17 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca le Raja à l’Olympique de Khouribga. Quant à la deuxième rencontre, elle mettra aux prises à 19 heures au Grand stade d’Agadir le HUSA avec l’IRT.