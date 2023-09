Les habitants d'Amizmiz réconfortés par les aides et les secours

15/09/2023

Quatre jours après le plus puissant séisme que le Maroc ait connu de son histoire contemporaine, le centre d’Amizmiz, l’une des communes de la province d’Al Haouz les plus touchées par la secousse de vendredi dernier, offre un exemple de mobilisation tous azimuts: des équipes en course contre la montre pour retrouver des survivants, des aides et tentes arrivant à flots ininterrompus à la zone montagneuse et une population solidaire à toute épreuve.



Les efforts conjugués des Forces Armées Royales, des autorités locales, de la Protection civile et des staff médicaux ont permis aux habitants de retrouver des êtres chers ensevelis sous les décombres ou, du moins, accompagner un proche à sa dernière demeure avec résignation et foi en la volonté divine.



Les appels de détresse lancés par les sinistrés aux premières heures de la tragédie, recueillis par d’autres citoyens et relayés sur les réseaux sociaux, ont permis aux secouristes d’atteindre les zones affectées, de déterminer la nature des dégâts et de définir les moyens d’intervention les plus adaptés.



En plein milieu d’une opération de recherche et de secours, Hamid El Mouataz, commandant régional de la Protection civile de Marrakech, a affirmé que cet organisme a déployé tous les moyens logistiques et humains en vue d’assurer une gestion rapide et adaptée des conséquences de cette catastrophe naturelle.



Une cellule de crise avait été mise en place pour évaluer et suivre la situation et l’ensemble des moyens de secours, paramédicaux et d’hébergement des sinistrés ont été mobilisés, a-t-il ajouté dans une déclaration à la MAP.



Abderrahmane, l’un des rescapés du tremblement de terre à Amizmiz, a salué les "efforts colossaux et soutenus" fournis dès les premières heures de la tragédie par les différents intervenants pour ouvrir les routes, déblayer les décombres, sauver les survivants et apporter l’assistance médicale aux blessés.



A l’instar de plusieurs de ses voisins, Abderrahmane a fait part de sa satisfaction de l’assistance fournie par les autorités et les services concernés en dépit du relief accidenté et des voies d’accès lourdement détériorées par les éboulements consécutifs au séisme, se disant réconforté, comme les autres habitants du village, à l’arrivée des tentes qui vont leur servir d’hébergement provisoire.