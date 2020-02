Les groupes “Meriem & Band” et “Khmissa” en concert à Casablanca et Rabat

26/02/2020

Les deux jeunes groupes Meriem & Band d’Essaouira et Khmissa de Khémisset ont été sélectionnés pour bénéficier de plusieurs formations professionnelles du 19 au 26 février et se produire en concert auprès de 3 grands Maâlems Gnaoua les 27, 28 et 29 février, et ce dans le cadre de la 4ème édition de l’Escale Ouled Mogador Music Action (OMMA), dont le visuel officiel-2020 a été dévoilé.

Dans un communiqué, les organisateurs indiquent que les deux groupes se produiront à la Renaissance, le 27 février à Rabat, aux côtés du Maâlem Abdelkebir Merchane (19h00), à Boultek, le 28 février à Casablanca avec le Maâlem Smail Rahil (19h00) et à Backstage, le 29 février à Casablanca avec le Maâlem Omar Hayat (20h00).

Lancé en novembre 2019, l’appel à candidature a suscité l’engouement de plusieurs dizaines de groupes et de formations musicales originaires d’Essaouira mais également d’Agadir, de Khémisset, de Casablanca et de Marrakech, fait savoir la même source, notant que ces candidatures ont ensuite été soumises à l’appréciation d’un jury composé de professionnels de la musique.

Pour élire les formations lauréates de cette année, le jury s’est basé sur différents critères dont l’originalité des compositions, la qualité de la production, le niveau artistique ainsi que la prestation scénique, poursuit-on.

Ainsi, dix professionnels de la musique animeront, une semaine durant, des ateliers au profit des deux formations sélectionnées, qui bénéficieront de conseils et d’encadrement dans les domaines de la composition, de l’écriture, de la scénographie, de l’enregistrement, de la communication, des droits d’auteur, des aspects techniques (balance, fiche technique, etc.), de la pré-production, etc.

A l’issue de cette résidence artistique, Meriem & Band et Khmissa enregistreront chacun un titre pour ensuite se produire à Casablanca et à Rabat.

Originaire d’Essaouira, le groupe Meriem & Band s’inspire de la culture et du patrimoine musical de sa ville natale pour les mixer à des rythmes aux tonalités plus modernes. Le groupe Khmissa, qui vient quant à lui de Khémisset, est composé de 7 musiciens adeptes de la fusion ente plusieurs styles : reggae, rock, jazz, etc. Le groupe s’est déjà produit sur quelques scènes dont celles des Festivals Jawhara et Khatwa. Initiée en 2015, l’OMMA s’adresse aux jeunes formations musicales de la région d’Essaouira qui bénéficient, au titre de ce projet, de formations aux métiers de la musique dans le cadre d’ateliers encadrés par des professionnels, de l’enregistrement d’un titre ainsi que de la possibilité de se produire en concert. Objectifs : stimuler la créativité des jeunes talents, leur donner davantage de visibilité et les aider à se perfectionner dans le domaine musical.