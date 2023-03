Les grossistes anticipent une stabilité des ventes et des effectifs employés au premier trimestre

Les commandes prévues seraient d’un niveau normal, selon les entreprises opérant dans le secteur du commerce de gros

19/03/2023

Le Haut-commissariat au plan (HCP) a publié récemment les résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture au titre du premier trimestre 2023 qu’il a réalisées auprès des entreprises opérant dans les secteurs du commerce de gros.



Des résultats de l’analyse des principales appréciations des chefs d’entreprise, il ressort que «les anticipations de 74% des grossistes affichent une stabilité du volume global des ventes pour le premier trimestre 2023 », a indiqué le Haut-commissariat.



Dans une note d’information relative aux résultats desdites enquêtes, l’organisme public dirigé par Ahmed Lahlimi Alimi constate que seuls 15% d’entre eux s’attendent à une augmentation des ventes au terme du premier trimestre de l’année 2023.



Selon les explications de l’institution, chargée de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc, cette évolution serait principalement attribuable à la hausse prévue des ventes dans le «Commerce de gros de biens domestiques» et le «Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants».



Toujours selon le HCP, cette évolution serait également liée à la baisse prévue des ventes dans le «Commerce de gros d'autres équipements industriels» et le «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac».



Il ressort en outre de l’analyse de ces mêmes résultats que 79% des chefs d’entreprise sondés pensent que les commandes prévues pour le premier trimestre 2023 seraient d’un niveau normal.



Un pronostic que ne partageraient pas 14% d’entre eux, ces derniers étant persuadés qu’elles seraient d’un niveau inférieur à la normale à fin mars 2023.



En tous les cas, la majorité des grossistes (88%) interrogés dans le cadre de ces enquêtes trimestrielles soutient que l’emploi connaîtrait une stabilité des effectifs au terme des trois premiers mois de l’année, a rapporté le HCP.



Dans la même note d’information, le Haut-commissariat s’est par ailleurs intéressé aux appréciations des chefs d’entreprise de ce secteur sur l’évolution de l’activité au cours du quatrième trimestre 2022.



Ainsi, il en ressort que les ventes du secteur du commerce de gros sur le marché local auraient connu une stabilité au dernier trimestre de l’année écoulée, selon l’avis de 63% des grossistes sondés.



Le HCP rapporte, en revanche, que près d’un quart d’entre eux (24%) estiment qu’elles auraient connu une hausse durant cette période.



Comme il l’explique de même source, cette évolution serait principalement attribuable à la hausse des ventes dans le «Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication» et le «Commerce de gros d'autres équipements industriels».



Il est à noter que 83% des chefs d’entreprise estiment que l’emploi aurait connu une stabilité au cours de la fin de l’année dernière ; 81% des grossistes soutiennent que les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal alors que 33% des sondés jugent que la tendance observée des prix de vente aurait affiché une hausse.



Alain Bouithy