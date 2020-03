Les grandes lignes de la nouvelle offre-produits de la CCG

02/03/2020

Dans le cadre du programme intégré « Intelaka », l’offre actuelle de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) s’est enrichie de trois nouveaux produits destinés à favoriser les entreprises nouvellement créées et l’export. A savoir: « Damane Intelak », « Damane Intelak Al Moustatmir Al Qarawi » et « Start-TPE ».

Nouvel instrument de garantie de la CCG, le produit « Damane Intelak », dont la quotité de garantie s’élève à 80% des crédits inférieurs à 1,2 million de dirhams, cible les auto-entrepreneurs, les jeunes diplômés, les Micro et très petites entreprises, le secteur informel et les petites entreprises exportatrices vers l’Afrique. Il concerne les entreprises en phase de création ou créées depuis moins de 5 ans, sachant que cette phase s’avère être la plus critique dans le cycle de vie de chaque entreprise.

Pour sa part, le produit « Damane Intelak Al Mousstatmir Al Qaraoui » est destiné à la garantie des crédits d’investissement et des crédits à court terme plafonnés à 1,2 million de dirhams. Il bénéficiera essentiellement au financement du secteur agricole et aux projets réalisés en milieu rural.

Outre ces deux nouveaux instruments de garantie, la CCG a également lancé le produit de financement « Start-TPE ». Il s’agit d’une ligne de financement plafonnée à 50.000 dirhams en faveur des entreprises en démarrage bénéficiant d’un crédit d’investissement garanti par les produits « Intelak », et ce pour financer leurs besoins en fonds de roulement. Sans garanties exigées, ce financement s’opère avec un taux d’intérêt de 0% et est remboursable après un délai de grâce de 5 ans.

Notons que ces trois nouveaux produits s’ajoutent à une offre déjà existante de produits de garantie et de financement. A l’occasion, ces derniers seront également revus pour toucher l’ensemble des populations concernées et donner ainsi une nouvelle impulsion à l’accès au financement.