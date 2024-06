Les gagnants du concours "Supernova Gitex Africa" dévoilés

La startup "Lupiya" de la Zambie s’est vu décerner le Prix "Grand Gagnant"

04/06/2024

Les gagnants du Prix "Supernova Gitex Africa" ont été dévoilés, vendredi à Marrakech, à l'issue de la phase éliminatoire du concours de pitch organisé en marge de la 2ème édition du Gitex Africa.



A cette occasion, la startup "Lupiya" de la Zambie s’est vu décerner le Prix "Grand Gagnant" (Overall Winner) assorti d'une récompense d'une valeur de 50.000 dollars. Le projet de cette entreprise fintech aspire à transformer le paysage financier, de l'argent mobile aux plateformes basées sur la blockchain en Afrique, rapporte la MAP.



D’autre part, cinq finalistes ont été récompensés par le Prix "Gagnant Supernova" (Supernova Winner) d’un montant de 10.000 dollars dans chacune des catégories suivantes: "lA et les villes numériques" (Al & Digital Cities), "Cybersécurité" (Cybersecurity), "Finance numérique et blockchain" (Digital Finance and Blockchain), "Technologie médicale" (Healthtech) et "Développement durable et technologies agricoles" (Sustainability & Agritech), rapporte la MAP.



Ces prix ont été respectivement attribués aux startups "RawMart" de l’Egypte, "FACIA" du Royaume-Uni, "SecondStax" du Ghana, "DeepEcho" du Maroc et "StableFoods" du Kenya.

Ces projets s’assignent pour objectif de redéfinir le paysage numérique public de l'Afrique, garantissant un avenir plus lumineux et plus inclusif sur le plan numérique en explorant les possibilités illimitées de la technologie et les moyens de l’exploiter en vue de promouvoir la croissance et le développement du continent.



De plus, cette cérémonie a été marquée par l’attribution de quatre prix "Mention spéciale" (Special Mention Award) à hauteur de 10.000 dollars aux semi-finalistes gagnants, à savoir la startup "InsightEX" (Mauritanie) dans la catégorie "Woman in Tech", "Chari" (Maroc) dans la catégorie "Expand North Star Dubai Award", "SecDojo" (France) dans la catégorie "Young CEO" et "Flitto" (Corée du Sud) dans la catégorie "International Startup".



Approchée par la MAP, la responsable commerciale du Gitex Africa, Shifa Bagdadi, a relevé qu’il s'agit du plus grand concours de pitch en Afrique qui offre l'opportunité aux startups de différents secteurs de s’ériger en licornes startups dans l’avenir.



Elle a, dans ce sens, fait savoir que les finalistes ont eu l’opportunité de présenter leurs solutions technologiques et leur expertise innovante devant un public et un panel de juges composé d'investisseurs et d'experts de l'écosystème des startups, faisant part de son enthousiasme de collaborer avec davantage de startups innovantes à travers l’Afrique.



Le Gitex Africa, événement majeur organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réuni, du 29 au 31 mai dans la ville ocre, des leaders de l'industrie technologique, des innovateurs, des startups et des décideurs politiques pour débattre des dernières tendances et avancées technologiques.