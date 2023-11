Les films marocains "Animalia" et "Hounds" au SIFF de Stockholm

11/11/2023

Les films marocains "Animalia" et "Hounds", réalisés respectivement par Sofia Alaoui et Kamal Lazraq, ont été choisis pour participer au Festival international du film de Stockholm (SIFF).



Les deux productions marocaines sont en lice dans la catégorie "34ème compétition de Stockholm" du festival, qui se tient du 8 au 19 novembre courant.



"Animalia" narre l'histoire d'Itto, une jeune Marocaine issue d'un milieu modeste, qui s'est adaptée à l'opulence de la famille de son époux. Alors qu'elle espérait une journée de quiétude sans sa belle-famille, des événements surnaturels plongent le pays dans un état d'urgence. Des phénomènes de plus en plus préoccupants laissent supposer l'approche d'une présence mystérieuse. Isolée, elle peine à trouver de l'aide, plongeant ainsi dans une situation délicate et angoissante.



"Hounds", tourné à Casablanca, explore la relation entre Hassan et Issam, un père et son fils évoluant dans de petites activités illégales. Un jour, tous deux se voient confier une mission extrêmement dangereuse, mettant en lumière les enjeux et les complexités de leur existence.



Fondé en 1990, le SIFF s'est érigé en événement culturel majeur en Suède. Il se consacre à la découverte et à la promotion des réalisateurs émergents et continue de figurer parmi les principaux festivals cinématographiques en Europe, offrant une ""plateforme de renommée mondiale pour les talents de demain".