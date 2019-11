Les films à voir absolument une fois dans sa vie

14/11/2019

“Orange Mecanique”, de Stanley Kubrick



Le synopsis

Alex est un jeune homme plein de violence et de cruauté, à la tête d’un gang de petits voyous. Emprisonné, il devient le cobaye d’un groupe de psychanalystes cherchant à rationnaliser l’idée du sadisme afin de réduire la criminalité.

Pourquoi il faut le regarder

Futuriste et profondément psychologique, le film d’anticipation de Kubrick n’a pas vieilli et reste toujours aussi intelligent et pertinent dans sa folie.