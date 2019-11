Les films à voir absolument une fois dans sa vie

06/11/2019

“La Vie est belle”, de Roberto Benigni



Le synopsis

1943, Guido, Dora et leur fils Giosué sont heureux malgré les lois raciales imposées par le régime fasciste. Mais Guido est juif et finit par se faire déporter dans un camp avec son petit garçon. Voulant coûte que coûte lui épargner l’horreur, il fait croire à son fils que le camp est le théâtre d’un jeu grandeur nature, dont l’objectif est de remporter un char d’assaut.

Pourquoi il faut le regarder

Fable touchante et superbement portée par Roberto Benigni, «La Vie est belle» apporte un éclairage unique sur les camps de concentration.