Les films à voir absolument une fois dans sa vie

31/10/2019

“Matrix”, de Lilly et Lana Wachowski



Le synopsis

Il est Thomas Anderson le jour, Neo la nuit. Derrière ce pseudo, se cache l’un des hackers les plus recherchés, navigant entre deux mondes, décryptant les messages de Morpheus. Tous les deux entament un combat sans merci contre la Matrice.

Pourquoi il faut le regarder

Génie mêlant action et science-fiction, le film est habillé d’effets visuels imparables et nous entraîne dans un univers unique.