Les films à voir absolument une fois dans sa vie

29/10/2019

“Taxi Driver”, de Martin Scorsese



Le synopsis

Ancien marine de retour de la guerre du Vietnam, Travis (Robert De Niro) conduit désormais son taxi dans les rues de New York. Au fil de ses rencontres nocturnes, le jeune homme perd peu à peu la raison et sombre dans une violente folie.

Pourquoi il faut le regarder

Palme d’or du Festival de Cannes en 1976, «Taxi Driver» est une merveille sur tous les plans, de la réalisation en passant par l’acting et le scénario.