Les films à voir absolument une fois dans sa vie

“Forrest Gump” de Robert Zemekis

17/10/2019

Le synopsis

Forrest est un garçon un peu simplet, que Robert Zemeckis met en scène depuis son enfance, dans les années 50, jusqu’à sa vie d’adulte, dans les années 80.

Pourquoi il faut le regarder ?

Parce que le long-métrage, qui a remporté six Oscars, est poétique à souhait. Tellement que certaines répliques sont devenues plus que cultes : « La vie, c’est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber ».