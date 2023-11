Les filières arboricole et maraîchère connaissent une bonne dynamique cet automne

Les exportations du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire se sont renforcées de 9,6% au titre des deux premiers mois du T3-2023

01/11/2023

La production de la filière arboricole connaîtrait une évolution globalement favorable au titre de l’automne 2023, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Malgré des conditions climatiques défavorables, les données relatives à cette filière suggèrent un chiffre d’affaires prévisionnel estimé à plus de 21 milliards de dirhams, correspondant à une hausse de 10% par rapport à la campagne précédente, a indiqué ce département relevant du ministère de l'Economie et des Finances.



Par segment, la filière agrumicole aurait enregistré des performances notables, au titre de l’automne 2023, a fait savoir la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d’octobre 2023 (N°320).



D’après la même source, « la production prévisionnelle de cette filière serait en hausse, notamment, de 4,2% et la croissance de son chiffre d’affaires atteindrait 8% à 5,7 milliards de dirhams ».



En ce qui concerne la filière oléicole, il ressort de la note de la DEPF que la production nationale prévisionnelle des olives est estimée, au titre de l’automne 2023, à 1,07 million de tonnes, soit un volume similaire à celui enregistré durant la précédente campagne.



En augmentation de 10%, les revenus générés de cette production dépasseraient les 7,5 milliards de dirhams, a fait savoir la DEPF estimant toutefois que cette récolte serait en baisse de 44% comparée à la production record de l’automne 2021.



Toujours selon la même source, s’agissant de la filière phœniciculture, la production prévisionnelle des dattes devrait enregistrer cet automne une hausse de 6,5% par rapport à la production de la campagne d’automne 2022 pour atteindre 115 mille tonnes.

Par conséquent, comme le prévoit la note de conjoncture, le chiffre d’affaires prévisionnel dépasserait les 3,1 milliards de dirhams. Ce qui traduirait un raffermissement de 11%.



Au niveau des cultures maraîchères, les données relatives à cette filière suggèrent que «la production récoltée en automne se situerait à 1,2 million de tonnes, résultat qui permettrait d’assurer actuellement l’approvisionnement du marché national», a fait savoir la DEPF.



Par ailleurs, d’après les explications de cet département, le programme d’installation des cultures maraîchères d’automne (qui se poursuit pendant cette période et s’étendra sur une superficie de 102 mille ha) «permettra une production prévisionnelle estimée à 2,9 millions de tonnes qui assurera l’approvisionnement du marché en principaux légumes pendant les saisons d’hiver et de printemps».



Il est important de noter que les exportations du secteur de l’agriculture et agro-alimentaire se sont, de leur côté, renforcées de 9,6% au titre des deux premiers mois du troisième trimestre 2023.



Selon les explications de la DEPF, elles ont été tirées par une bonne dynamique des exportations des produits d’agriculture, sylviculture et chasse (+39%), après +5% au deuxième trimestre de l’année en cours.



Notons également que le chiffre d’affaires à l’export du secteur agricole et agro-alimentaire s’est élevé à 57,5 milliards de dirhams au terme des huit premiers mois de 2023.

Cette évolution «reflète une amélioration de 0,5%, après une baisse de 1,2% à fin juin 2023 et une hausse de 27,2% un an auparavant», selon la DEPF.



Dans sa note, la Direction des études et des prévisions financières constate par ailleurs que la production des principales céréales de la campagne 2022-2023 s’est accrue de 62% en variation annuelle.



En effet, en dépit des conditions climatiques défavorables, le département chargé de l’agriculture qu’elle cite dans sa note estime qu’elle a atteint 55,1 millions de quintaux.



Alain Bouithy