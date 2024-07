Les figues des Doukkala, une production annuelle estimée à plus de 8.450 tonnes (Office)

21/07/2024

La production annuelle totale des figues des Doukkala est estimée à 8.454 tonnes, selon l’Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala (ORMVAD).



Étant une des plus anciennes cultures arboricoles dans la région, le figuier couvre une superficie de 2.235 ha, dont 1.495 ha en bour et 740 hectares en irrigué, pour une production annuelle totale estimée à 8.454 tonnes, a indiqué Hssaïn Rahaoui, directeur de l’ORMVAD, dans une déclaration à la MAP, à l’occasion du début des premières récoltes.



L’essentiel de la superficie dédiée à cette culture est concentré au niveau de la zone nord d’Ouled Frej (province d’El Jadida), alors que le figuier est aussi planté en bordures des champs au niveau des zones à agriculture pluviale, a indiqué M. Rahaoui.



Il a mis en avant, dans ce cadre, l'unité de valorisation à Ouled Frej, une coopérative de séchage et de conditionnement d'une capacité respective de 200 et 1200 tonnes/an.



"La culture du figuier dans la région Casablanca-Settat connaît une réelle dynamique, grâce aux efforts déployés dans le cadre des stratégies de développement agricole, qui ont permis d'améliorer la qualité, la productivité et les revenus des agriculteurs", a-t-il affirmé.



Selon lui, la filière génère aujourd’hui 2,1 millions de journées de travail par an dans la région et implique près de 15.000 producteurs et 104 organisations professionnelles.