Les femmes abandonnées d'Afghanistan

16/09/2021

De toutes les tragédies vécues jusqu'à présent au cours de cette décennie, aucune n'est peut-être pire que celle à laquelle sont actuellement confrontées les 19 millions de femmes en Afghanistan. Si le régime taliban du pays veut vraiment favoriser le développement économique, il doit tenir sa promesse. En raison de la pandémie et d'autres calamités, beaucoup ont qualifié 2020 d'«année biblique». Maintenant, cependant, il semble que nous soyons dans une «décennie biblique». Entre les inondations en Europe occidentale, les incendies de forêt en Grèce et en Turquie et les variantes Delta et Mu de Covid19, notre planète et notre mode de vie traditionnel sont de plus en plus sous pression.



Pourtant, rien cette année ne peut se comparer à la tragédie qui frappe les 19 millions de femmes afghanes. Alors que ceux d'entre nous dans les économies avancées contemplent les excès de notre société moderne, les femmes afghanes font face à une menace aiguë d'être replongées dans l'âge des ténèbres. Les médias internationaux ont dûment souligné les risques, de nombreux médias nous rappelant l'oppression que les femmes ont subie sous le régime taliban entre 1996 et 2001. Les talibans ont répondu en rassurant que les droits des femmes - en particulier leurs droits à travailler et à recevoir une éducation - seront respectés tant qu'ils sont conformes aux valeurs d'une société islamique en vertu de la charia. Les prochains mois montreront si cette promesse sera tenue. On ne peut qu'espérer que les nouveaux dirigeants afghans resteront fidèles à leur parole et résisteront aux forces rétrogrades qui se trouvent dans leurs rangs. Ce serait une stratégie intelligente, non seulement parce que cela leur achèterait la bonne volonté dont ils ont tant besoin auprès de la communauté internationale, mais aussi parce que ce serait une bonne politique économique. Une société qui opprime les femmes est une société qui annule ses perspectives de croissance et de développement.



Un nombre croissant de recherches a montré que la promotion de l'égalité des sexes profite non seulement aux femmes, mais à l'ensemble de l'économie. Un influent papier dans Econometrica, l'une des revues d'économie, montre que la réduction des écarts entre les sexes au travail et d'autres distorsions ont contribué à une répartition plus efficace des talents et généré des gains de productivité et de bien-être considérables aux Etats-Unis.



Les auteurs attribuent une croissance remarquable de 20 à 40% de la production globale du marché par personne entre 1960 et 2010 à l'amélioration de l'allocation des talents. L'élimination du genre et d'autres formes de discrimination pourrait vraisemblablement générer des gains encore plus importants dans les pays en développement, dont beaucoup présentent de graves mauvaises allocations de ressources et une faible productivité.



Dans un article récent, Gaurav Chiplunkar de l'Université de Virginie et moi même avons découvert que l'élimination des seuls obstacles à l'entrepreneuriat féminin pourrait produire des gains de productivité agrégés considérables en Inde. Et les avantages seraient vraisemblablement beaucoup plus importants si l'égalité des sexes était étendue à tous les aspects de l'activité économique.



De toute évidence, une économie a de bien meilleures chances de réaliser son plein potentiel lorsque la moitié de sa population n'est pas contrainte de déployer ses compétences et ses talents. Comme le soutenaient Christine Lagarde et Jonathan D. Ostry du Fonds monétaire international en 2018, exclure les femmes de l'activité économique empêche un pays de bénéficier des complémentarités entre le travail masculin et féminin.



Même avant le récent changement de régime à Kaboul, les perspectives des femmes en Afghanistan étaient sombres. Une indication en est venue du score de la Banque mondiale «Les femmes, l'entreprise et le droit» (WBL), qui mesure le degré de discrimination juridique fondée sur le sexe en ce qu'elle affecte les opportunités économiques des femmes. Un score de 100 indique une égalité totale (au regard de la loi) entre les hommes et les femmes ; un score de zéro indique que les femmes n'ont aucun des droits accordés aux hommes.



En 2020, le score WBL de l'Afghanistan était de 38,1, contre un score moyen mondial de 76,1 et un score moyen régional sud-asiatique de 63,7. La Banque mondiale fonde ses scores WBL sur les informations recueillies lors d'entretiens avec des experts juridiques dans chaque pays. Il couvre plusieurs sujets, notamment les contraintes liées à la mobilité, le traitement en milieu de travail, la rémunération, le mariage, la parentalité, les actifs, l'entrepreneuriat et les retraites. Mais il ne couvre que les lois en vigueur, pas leur mise en œuvre, et il ne couvre pas les normes de genre culturelles et sociales qui jouent un rôle tout aussi important dans de nombreux pays. Néanmoins, la comparaison des scores WBL entre les pays est révélatrice.



Le score de 38,1 de l'Afghanistan en 2020 signifie que les femmes y étaient confrontées à de sévères restrictions légales dans presque toutes les catégories couvertes par l'indice avant même le retour des talibans. Par exemple, les femmes n'étaient toujours pas autorisées à sortir de chez elles ou à choisir où vivre de la même manière que les hommes. Mais cela ne veut pas dire que le pays n'a fait aucun progrès au cours des 20 années écoulées depuis la dernière prise de pouvoir par les talibans.



Malgré les énormes défis politiques auxquels elle est confrontée, les droits des femmes ont été étendus dans certains domaines importants. Une loi de 2015, par exemple, a permis aux femmes de demander un passeport de la même manière que les hommes, leur offrant ainsi plus de mobilité.



Dans un récent travail conjoint, je soutiens que même si la charia impose certaines contraintes aux femmes, elle n'est pas nécessairement incompatible avec la réalisation de progrès sur l'égalité juridique des sexes. En effet, plusieurs auteurs ont soutenu que c'est la culture patriarcale, et non la loi islamique, qui se cache souvent derrière les inégalités entre les sexes. Ici, la Tunisie est un bon exemple de la manière dont l'égalité des sexes dans la sphère familiale peut être intégrée dans les limites de la charia. En 2020, le pays a reçu un score WBL de 67,5, remarquablement supérieur à la moyenne régionale du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de 51,5.



Espérons que les talibans n'annuleront pas les petits gains des 20 dernières années. S'ils respectent leurs nouveaux engagements, ils gagneront une certaine mesure de la bonne volonté internationale et amélioreront les perspectives de développement économique de l'Afghanistan. De son côté, la communauté internationale doit continuer d'exercer des pressions diplomatiques, politiques et économiques pour s'assurer que les femmes du pays ne soient pas encore une fois abandonnées à un sort misérable.



Par Pinelopi Koujianou Goldberg

Ancienne économiste en chef du Groupe de la Banque mondiale, rédactrice en chef de l'American Economic Review et professeur d'économie à l'Université de Yale.