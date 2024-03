Les fans qui n'ont pas pu voir Messi jouer à Hong Kong remboursés à 50%

19/03/2024

Les fans de Lionel Messi, qui n'avaient pas pu voir jouer leur idole, blessée et restée sur le banc, lors d'un match d'exhibition à Hong Kong, vont pouvoir être remboursés à 50%, sous réserve qu'ils renoncent à toute poursuite, a annoncé lundi l'organisateur de l'événement.



Lionel Messi et son club américain de l'Inter Miami avaient provoqué la colère des spectateurs quand l'Argentin était resté sur le banc le 4 février pendant un match contre une sélection locale de joueurs évoluant à Hong Kong. L'octuple vainqueur du Ballon d'Or avait invoqué une blessure.



Les spectateurs avaient déboursé jusqu'à 4.800 dollars hongkongais (570 euros) pour assister au match et beaucoup avaient exprimé leur mécontentement devant l'absence du joueur, mais surtout devant son attitude, car il ne s'était pas adressé au public pour s'excuser.



Le joueur avait même dû dans la foulée s'expliquer, pour assurer notamment que son absence sur le terrain n'était pas due à "des raisons politiques" et rappeler ses relations "très bonnes et très étroites" avec la Chine.

Les autorités de Hong Kong sont régulièrement dans le collimateur des Etats-Unis et du Royaume-Uni depuis la mise en place dans le territoire semi-autonome d'une loi sur la sécurité nationale qui a contribué à museler l'opposition politique.



L'organisateur de cette rencontre, Tatler Asia, a finalement annoncé lundi que les détenteurs de billets "achetés par les canaux officiels" pour cette rencontre pourraient être remboursés à hauteur de 50%, sous réserve notamment qu'ils renoncent à toute poursuite "devant une cour de justice, un tribunal ou des autorités de régulation".