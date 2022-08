Les étudiants marocains désormais autorisés à rejoindre leurs universités chinoises

Reçu par Driss Lachguar, l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Changlin, annonce depuis le siège central de l’USFP :

18/08/2022

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu, jeudi, au siège du parti à Rabat, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Maroc, Li Changlin.



Au cours de cet entretien, Driss Lachguar était accompagné de membres du Bureau politique, en l’occurrence Mehdi Mezouari, Badia Radi, Abderrahim Chahid, Khaoula Lachguar, Ahmed El Aked et Fatiha Sedass, alors que côté chinois, deux membres de la représentation diplomatique de Chine à Rabat y étaient présents.



Li Changlin a informé la direction du parti des derniers développements après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan.



Le Premier secrétaire a tenu dans sa déclaration à faire part de la position de principe du parti en matière de défense d’intégrité territoriale et de souveraineté des Etats sur leurs territoires. Ce qui constitue une position conforme à la conviction du Maroc et sa politique stratégique quant au traitement de ce genre de dossiers.



Par ailleurs, Driss Lachguar a saisi cette rencontre pour s’enquérir de la situation des étudiants marocains poursuivant leurs études en Chine et qui se trouvent actuellement obligés de suivre leur cursus universitaire en ligne, et ce depuis deux ans en raison de la pandémie du Covid-19.



Li Changlin lui a assuré que les étudiants marocains peuvent désormais retourner sur les bancs des universités chinoises.



Pour rappel, celles-ci avaient adopté depuis janvier 2020 l’enseignement à distance pour les étudiants étrangers à cause du nouveau coronavirus. Un mode qui a posé énormément de problèmes aux étudiants marocains à cause du décalage horaire, sans oublier qu’ils étaient dans l’obligation de se passer des cours pratiques se contentant juste du théorique.



T.R