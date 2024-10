Les étudiants en médecine infligent un camouflet à l’Exécutif

81,4 % des étudiants ont jugé la proposition du ministère de l’Enseignement d’«insuffisante »

11/10/2024

La crise entre les étudiants en médecine et en médecine dentaire et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation se prolonge, alors que l’Exécutif semble dans l’incapacité de convaincre les étudiants de ses propositions et de mettre fin à ce conflit social qui dure depuis presque un an.



En effet, les représentants dans la Commission nationale des étudiants en médecine, pharmacie et médecine dentaire (CNEMEP) ont informé le Médiateur du Royaume que les étudiants rejettent les mesures proposées par le ministère de tutelle visant à «rétablir le fonctionnement normal de la division médicale des Facultés de médecine et de pharmacie», tout en annonçant le boycott de la rentrée universitaire.



Ainsi, 81,4% des étudiants ont jugé la proposition du ministère d’«insuffisante et ne répondant pas à leurs aspirations concernant les points en suspens, en plus du fait que ladite proposition constitue une régression par rapport aux points déjà résolus ».

En plus, la majorité, soit 81,5 % du total des étudiants en médecine, a considéré tous les points en suspens comme prioritaires et d'égale importance.



Les étudiants ont également décidé de boycotter la nouvelle rentrée universitaire fixée par le ministère pour ce lundi 14 octobre. « 86,9% ont exprimé leur soutien à la poursuite de leur lutte, faute de répondre favorablement aux points en suspens».



Ce nouveau camouflet infligé au gouvernement intervient quelques jours après le boycott par plus de 90% des étudiants de la session exceptionnelle d’examen fixée pour le 4 octobre, portant le nombre d’épreuves boycottées depuis le début de cette crise à six examens.



Récemment, le ministère de tutelle a rendu public un communiqué dans lequel il a souligné que « les étudiants qui ont passé les examens du premier semestre lors de la session du 5 septembre 2024 pourront passer ceux du second semestre lors d'une session spéciale exceptionnelle à partir du 4 octobre».



«Les étudiants qui passeront les examens pour la première fois pourront passer les examens du second semestre lors de la session extraordinaire spéciale prévue à partir du 4 octobre, et passer ceux du premier semestre lors d'une autre session extraordinaire spéciale dont la programmation sera annoncée par les collèges ultérieurement», a fait savoir la même source.



Le ministère a également affirmé que «le point zéro sera remplacé par les points obtenus aux examens des sessions spéciales pour les étudiants qui réussiront ces examens» et que «la délibération des résultats des examens pour l'inscription aux années suivantes se fera sur la base des points obtenus aux sessions ordinaires et spéciales sans tenir compte de l'obligation de compléter la formation, puisque cette dernière sera programmée ultérieurement».



Le ministère a par ailleurs annoncé que «la rentrée universitaire dans la filière médicale pour l'année universitaire 2024-2025 a eu lieu lundi 23 septembre 2024 pour les nouveaux étudiants inscrits en première année, et débutera lundi 14 octobre pour les étudiants des autres niveaux ».



A rappeler que grâce à l’intervention du Médiateur du Royaume, un accord a été conclu récemment entre le ministère de l’Enseignement supérieur et les étudiants en pharmacie, mettant ainsi fin à plus de 10 mois de boycott des cours et des examens.



Cet accord répond aux revendications des étudiants de la filière pharmacie, avec notamment l’instauration d’une période de préparation avant la tenue des examens.

Les représentants nationaux des étudiants ont souligné qu’une première session des examens pour le premier semestre de l’année universitaire serait programmée, suivie d’une période de révision, avant d’entamer le second semestre.



Mourad Tabet