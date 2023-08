Les entreprises américaines ont créé plus de 300.000 emplois en juillet

04/08/2023

Les entreprises américaines ont créé plus d'emplois en juillet que prévu, soulignant la vigueur persistante du marché du travail aux Etats-Unis.



La masse salariale du secteur privé a augmenté de 324.000 le mois dernier, selon les chiffres publiés mercredi par l'ADP Research Institute en collaboration avec le Stanford Digital Economy Lab.



Un total de 201.000 emplois ont été créés dans les loisirs et l'hôtellerie. Des emplois ont été créés dans toutes les régions sauf le Sud et se sont concentrés dans les entreprises comptant moins de 250 salariés, rapporte la MAP.



Les entreprises comptant au moins 500 employés ont perdu des postes pour un troisième mois consécutif.

La croissance des salaires a continué de ralentir, selon la même source. Les travailleurs qui ont conservé leur emploi ont connu une augmentation de salaire de 6,2% en juillet par rapport à il y a un an.



Pour ceux qui ont changé d'emploi, l'augmentation médiane du salaire annuel était de 10,2%.

"L'économie se porte mieux que prévu et un marché du travail sain continue de soutenir les dépenses des ménages", a noté Nela Richardson, économiste en chef d'ADP, dans un communiqué. "Nous continuons de constater un ralentissement de la croissance des salaires sans perte d'emploi généralisée", a ajouté Richardson.



Alors que les offres d'emploi ont lentement diminué au cours de la dernière année, de nombreuses entreprises, en particulier dans le secteur des services, continuent d'embaucher vigoureusement pour répondre à la demande des consommateurs.



Même si l'économie résiste aux taux d'intérêt élevés et à l'évolution des habitudes de dépenses, les entreprises restent réticentes à licencier des travailleurs.