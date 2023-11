Les enjeux liés au développement du tourisme et de l'artisanat au centre d’une réunion à Marrakech

Deux secteurs économiques clés pour la région en particulier et pour le Maroc en général

01/11/2023

Les enjeux liés au développement des secteurs du tourisme et de l'artisanat, ainsi qu'à la promotion de l'économie sociale et solidaire (ESS), ont été, lundi à Marrakech, au cœur des débats à l'occasion de la réunion du Conseil National de l’Entreprise de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).



Rehaussée par la présence notamment, de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, cette première réunion du Conseil National de l’Entreprise de la CGEM au titre du mandat 2023-2026, a été l'occasion de focaliser sur les projets et les actions du ministère de tutelle se rapportant aux trois secteurs du tourisme, de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire.



De même, l'accent a été mis sur les mesures prises par le gouvernement, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour stimuler le développement socio-économique dans les régions touchées par le séisme du 08 septembre dernier, rapporte la MAP.



Dans une allocution de circonstance, le président de la CGEM, Chakib Alj a mis en relief la pertinence de tenir cet événement à Marrakech pour mettre en exergue deux secteurs économiques clés pour la région en particulier et pour le Maroc en général, à savoir : le tourisme et l’artisanat.



"Le tourisme contribue à hauteur de 11% au PIB national avec de grandes retombées sur des activités connexes telles que le transport, l’artisanat ou encore le commerce, et emploie près de 550.000 personnes, soit à peu près 5% de la population active", a-t-il précisé.



C’est dire tout le poids de ce secteur qui est appelé à se développer davantage voire à se transformer, compte tenu des nouvelles tendances touristiques mondiales et du fait que notre pays accueille des manifestations sportives majeures comme la CAN 2025, le Mondial des Clubs 2029 et la Coupe du Monde 2030, a-t-il enchaîné.



Et pour promouvoir ce secteur prometteur, M. Alj a indiqué que la CGEM ambitionne de relever les défis liés à l'augmentation de la capacité du Maroc en sièges avion et en termes de connectivité, saluant par la même occasion "l'ambitieux et réaliste plan d'expansion de la Royal Air Maroc (RAM), dévoilé récemment et qui va dans ce sens".



Il s’agit également de l’amélioration de la compétitivité des entreprises du secteur qui demeurent "toujours confrontées à la concurrence internationale, au contexte inflationniste mais aussi à un cadre fiscal assez pesant", a-t-il dit.



"Nous insistons aussi sur la qualification du capital humain pour répondre à l'importante demande prévisionnelle et sur la création de nouvelles infrastructures d’accueil pour les évènements d’envergure", explique M. Alj.



Pour ce qui est de l’artisanat, M. Alj a estimé nécessaire d'accorder une plus grande attention à cette industrie et à ce savoir-faire ancestral appelé à être plus professionnalisé et plus attractif aux nouvelles générations.



"Nous avons des belles success-stories d'entreprises qui ont réussi à positionner l'artisanat marocain à l’international. Ces success-stories doivent être promues et multipliées", a-t-il dit.

L'un des moments forts de cette réunion a été la séance de débats et d'échanges avec les membres de la CGEM autour de moult question liées notamment, au renforcement de l’infrastructure touristique, aux mesures incitatives, au renforcement des offres du transport aérien, à l'accompagnement de la production artisanale locale, à la bonne gouvernance ou encore à la formation et à la qualification du capital humain, facteur clé de compétitivité pour l’entreprise.



Le Conseil National de l’Entreprise de la CGEM, rappelle-t-on, est un organe consultatif où s’énoncent les avis, les remarques et les recommandations portant sur toutes les questions intéressant la Confédération, particulièrement celles relatives à la politique générale telle que statuée par le Conseil d’Administration.